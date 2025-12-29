Coopelectric devuelve el servicio de obras sanitarias al municipio ante un déficit «insostenible»

El consejo de administración de Coopelectric anunció oficialmente este lunes su decisión de dejar de prestar el servicio de obras sanitarias en la ciudad de Olavarría. La medida, calificada como un «punto de no retorno», se fundamenta en el crítico desfasaje tarifario que atraviesa la entidad y que pone en riesgo su estabilidad financiera.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades de la cooperativa brindaron detalles sobre la delicada situación económica y el impacto de las decisiones políticas en la prestación del servicio.

Los motivos de la decisión

El presidente del consejo de administración, Ignacio Aramburu, explicó que la falta de actualización tarifaria hizo que el sistema fuera inviable:

«Tomamos la decisión de no prestar más el servicio de obras sanitarias. Las tarifas siempre fueron políticas y no reflejaron los costos del servicio».+1

Aramburu detalló que lo recaudado actualmente apenas alcanza para cubrir los salarios y el costo de energía:

«Lo que se recauda hoy apenas alcanza para pagar las remuneraciones de los 30 empleados y el consumo eléctrico que hacen las bombas de los pozos».

Números que alarman

Desde la conducción de la cooperativa se expusieron cifras que reflejan la magnitud de la crisis. Según indicaron, el servicio de agua y cloacas genera una pérdida mensual de entre 200 y 250 millones de pesos.

Por su parte, el tesorero de la entidad, Carlos Díaz, fue tajante respecto a la pérdida constante de recursos:

«Estamos perdiendo 400.000 pesos por hora mientras dormimos, mientras estamos acá reunidos. Es insostenible».

Además, se mencionó que un estudio de la facultad local estimó que la cooperativa perdió o dejó de ganar unos 6.000 millones de pesos a lo largo de toda la historia de la concesión por no contar con una tarifa adecuada.

El futuro de los empleados y el traspaso

Respecto a los 30 trabajadores afectados al área de obras sanitarias, la cooperativa manifestó que deben ser absorbidos por el poder concedente:

«Entendemos que se les deben respetar sus derechos convencionales. El municipio, si es que se va a hacer cargo, tendría que tomarlos a todos».

Sobre los plazos, Aramburu aclaró que no será una salida abrupta:

«No es una cuestión de hoy para mañana. Tenemos que hacer el procedimiento que los contratos indican para la devolución. El proceso de devolución no creo que lleve menos que el verano».+1

Críticas al sector político

La conducción de Coopelectric apuntó contra los sucesivos gobiernos municipales y el Concejo Deliberante por la demora y los recortes en los pedidos de aumento:

«Llegamos a este punto por el resultado de la hipocresía de los distintos gobiernos municipales y de los concejales. Nadie quiere poner lo que tiene que poner arriba de la mesa para dar el aumento que corresponde».

Finalmente, recordaron que el último aumento otorgado contemplaba costos a diciembre de 2023, dejando al servicio sin actualizaciones frente a una inflación que superó el 250% en el último año.

