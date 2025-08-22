Desmantelan banda dedicada al robo y la venta de estupefacientes en Olavarría

Un operativo policial llevado a cabo en un domicilio de la calle Celestino Muñoz culminó con la detención de dos personas y el secuestro de una gran cantidad de droga, dinero y armas. El allanamiento fue resultado de una investigación por un robo cometido días atrás en un local comercial.

El pasado 18 de agosto, un comercio de Av. del Valle al 5800, conocido como «El Nono», fue víctima de un robo bajo la modalidad de «escruche», un tipo de hurto que se realiza aprovechando la ausencia de los dueños. Tras la denuncia de una mujer de 45 años, personal de la Comisaría Segunda de Olavarría inició una investigación que rápidamente identificó a un hombre de 37 años y a una mujer de 25 como los presuntos autores del hecho.

Las pesquisas revelaron que los delincuentes habrían vendido los objetos robados a otra pareja, un hombre de 36 años y una mujer de 30, que residía en la calle Celestino Muñoz. Con esta información, el Juzgado de Garantías otorgó una orden de allanamiento para la vivienda.

El operativo, realizado en conjunto por personal de la Comisaría Segunda, la Sub-DDI Olavarría y la Comisaría de la Mujer y la Familia, resultó exitoso. En el interior de la casa, los oficiales incautaron varios de los objetos denunciados por la víctima, incluyendo hormas de queso, un televisor Philips de 32 pulgadas y su soporte, y una cuchilla.

Más que un simple robo



Lo que parecía ser un allanamiento por robo se transformó en un caso de mayor envergadura. Durante la requisa, la policía encontró 71,3 gramos de cocaína, $400.000 en efectivo, 60 dólares, tres balanzas de precisión y cuatro teléfonos celulares. Además, se secuestró un revólver calibre 32 de la marca Orbea Hermanos con 17 cartuchos.

Ante el hallazgo de la droga y el arma, la pareja que se encontraba en el domicilio fue inmediatamente aprehendida. El Dr. Christian Urlezaga, a cargo de la UFI N° 19, avaló el procedimiento policial y dispuso la detención de ambos por los delitos de «Tenencia de Estupefacientes con fines de Comercialización» y «Tenencia de Arma de Fuego». Ambos imputados fueron trasladados a la Comisaría Segunda, donde permanecen a disposición de la justicia.

En cuanto a los presuntos autores del robo, la fiscal Dra. Mariela Viceconte de la UFI N° 10, notificó a los dos individuos de la causa por «Robo», pero ambos continúan presos mientras avanza la investigación. El hombre que había comprado los objetos robados también fue notificado de la causa por «Encubrimiento Agravado» y seguirá su proceso judicial en libertad.