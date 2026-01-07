Detectan otro caso sospechoso de Coqueluche en Olavarría

En las últimas horas la Municipalidad de Olavarría informó que se han detectado dos casos sospechosos de Coqueluche. El primero de ellos fue informado en la localidad de Colonia Hinojo y ahora, se indicó, se suma uno detectado en la planta urbana.

Por este último caso, la Municipalidad informó que se llevará adelante un operativo de bloqueo en el barrio CECO I.

Este operativo tendrá lugar este jueves 8 de enero a partir de las 9:30 horas, de manera coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones y el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche.

Comprenderá el sector delimitado por las calles Azopardo, Tierra del Fuego, Río Negro y Cortés.

Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se lleva a cabo el control de síntomas de las personas, como así también el control de esquema de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realizará la aplicación en ese momento. El personal estará debidamente identificado.

Por último, se renueva el pedido a la comunidad de regularizar esquemas y, a la par, cumplir con los calendarios de vacunación de sus hijos/as.

