Discapacidad: «Hay límites, no jodan» la advertencia del intendente a cuentas falsas y medios sin ética

El intendente municipal Maximiliano Wesner difundió un contundente y duro mensaje a través de su cuenta de Instagram donde lanzó una dura advertencia: «Hay límites, no jodan.»

El intendente, de esta manera, se expresó sobre distintas publicaciones realizadas por cuentas truchas y medios de comunicación de Olavarría sobre presuntos casos de irregularidades y corrupción en el área municipal de discapacidad.

En el video, el intendente sostuvo: «voy a tomarme unos segundos para realizar una aclaración: todos saben dónde vivo y cómo vivo. Puedo bancarme que digan que cobro un sueldo que no cobro, que mientan en ese sentido. Lo que realmente me preocupa y no me puedo bancar es que se metan con un tema tan sensible, que me toca de cerca, como es la discapacidad.»

De frente a una cámara de teléfono celular y visto como pocas veces, visiblemente enojado, Wesner afirmó, «las personas con discapacidad hoy atraviesan una situación angustiante en nuestro país y lo que hacen con estas mentiras es profundizar esa angustia en las familias.»

De manera directa, Wesner agregó, «me pregunto: qué hay detrás de esas cuentas falsas, qué hay detrás y qué persiguen los medios sin ética profesional. Las cuentas falsas que usurpan identidad de reconocidos periodistas, operando y mintiendo con este tema tan sensible. La discapacidad es algo que acompaño desde muy pequeño, me toca muy de cerca en mi familia. Con lo cual, hay límites, no jodan.»

El Jefe Comunal agregó al final, «vivimos acá, en Olavarría, somos vecinos, nos conocemos. Repito: saben cómo vivo, dónde vivo y qué hago.»