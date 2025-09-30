Dos hombres aprehendidos tras intento de robo en concesionaria Bari sobre ruta 226

Olavarría 30 de septiembre de 2025 – Personal del Comando de Patrulla Olavarría (CPO) aprehendió a dos hombres, de 18 y 25 años, esta madrugada tras un intento de robo en la concesionaria «Mercedes Benz Bari SA» ubicada en el Kilómetro 296 de la Ruta Nacional 226. Un tercer implicado logró darse a la fuga.

El hecho se caratuló como «Robo en grado de tentativa infraganti delito» y cuenta con la intervención de la UFI N° 04 a cargo de la Dra. Paula Serrano.

Alerta por el 911 y Persecución



El operativo se inició luego de un llamado al 911 que alertaba sobre la activación de la alarma en la concesionaria. El denunciante, que monitoreaba la situación por cámaras de seguridad, informó a la policía que tres hombres habrían ingresado al predio tras dañar el alambrado perimetral en la parte trasera.

Al arribar al lugar, los efectivos del CPO se entrevistaron con el denunciante, quien precisó que había visto a los tres sujetos salir corriendo en dirección al campo lindero.

Al iluminar la zona, el personal policial divisó a los tres masculinos, quienes al notar la presencia de la patrulla emprendieron la fuga. Mediante una rápida persecución, los agentes lograron dar alcance y aprehender a dos de ellos. El restante logró escapar y aún es intensamente buscado.

Los dos aprehendidos fueron trasladados a sede policial y quedaron alojados a disposición del Juzgado interviniente. (Con informacion suministrada por policía)