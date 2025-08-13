Edgardo Potes en ConVerSo: «Nosotros hoy estamos trabajando con el 50% de la capacidad instalada»

Uno de los socios del Grupo IMPO habló en el ciclo ConVerSo.

Edgardo Potes es un reconocido empresario olavarriense del rubro de la construcción y este miércoles fue parte de un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio.

La charla, que se extendió por más de una hora, trazó varios aspectos de la vida empresaria de Edgardo Potes, aunque un capítulo estuvo dedicado a la actualidad de la empresa en un contexto económico adverso para todo lo vinculado con la construcción.

«Nosotros hoy estamos trabajando con el 50% de la capacidad instalada», expresó Edgardo Potes que es uno de los socios del grupo IMPO. El empresario reconoció que esto es una «situación difícil» y agregó, «lo que vos generas a veces no alcanza para poder pagar los gastos fijos, hay que reinventarse permanentemente.

Potes explicó que en este actual contexto, «lo que está en plena actividad es lo que rodea a la minería y al petróleo y muy poquito al campo. Eso hace que el área metalúrgica nuestra se encuentre trabajando muy bien, muy bien. El hecho de que este parada la obra pública hace que la parte de obra civil se encuentre un poco complicada. La obra pública es la que riega hacia abajo.»

IMPO cuenta con una de las pocas máquinas pavimentadoras de hormigón de la Argentina que según el empresario está «totalmente parada.»

Si bien IMPO no licita de manera directa obra pública, es subcontratista de otras empresas que requieren el trabajo de esa importante maquina que hoy duerme en los galpones de la empresa en el Parque Industrial.

«Es un monstruo que tenemos parado en el Parque», dijo Potes.

Frente a este escenario, Edgardo Potes dijo que hay que «seguir» y no «bajar los brazos» aunque reconoció, «la sensación no es placentera.»

Edgardo Potes expresó que «en el mejor momento» IMPO supo tener 400 y 500 empleados directos e indirectos, hoy tiene 200 empleados.

«En función de la actividad es la gente que uno pone a disposición», expresó Edgardo Potes quien aseguró, «nuestro capital es la gente. Las máquinas vos las compras, sino tenes quien las maneje, no podes hacer nada. Nosotros dentro de esa gente que hoy tenemos, puede haber personas que están a la espera, pero las otras son las que están trabajando.»

Más allá de las situaciones coyunturas de la Argentina, Edgardo Potes fue más que claro sobre el futuro del grupo IMPO: «con la nueva gente que hay, con la nueva generación, si siguen apostando a futuro y siguen queriendo crecer, no hay techo. El techo se lo pone uno. «

