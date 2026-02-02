Eduardo «Gatito» Galli: «La persona implicada es allegada mía»

Tras conocerse detalles de una denuncia de abuso sexual que habría ocurrido en el establecimiento rural «Los Gatos», otro de los integrantes de la familia Galli decidió hacer un descargo público en relación, particularmente, al vinculo entre los imputados y la familia.

Quien habló – en su cuenta de Facebook – fue Eduardo «Gatito» Galli .

«Siento la necesidad de aclarar algunas cosas que se dijeron estos días en los medios», expresó el reconocido profesor de educación física.

Respecto al hecho que encabeza la fiscal Mariela Viceconte, Galli manifestó: «Del hecho en sí no voy a hablar. No conozco la causa, pero lo que se dice es grave y por eso espero que la justicia actúe rápidamente».

La denuncia fue radicada originalmente por una joven de 20 años en el Destacamento de San Jorge, partido de Laprida.

Sobre el principal acusado, Eduardo «Gatito» Galli confirmó la relación pero marcó distancia sobre el carácter laboral.

«La persona implicada es allegada mía. En alguna oportunidad realizó trabajos de mantenimiento en la casa, pero bajo ningún punto de vista es empleado mío», expresó el padre de Hilario y Juan Agustín Galli, quienes el mismo viernes de la semana pasada habían formulado sus propios descargos.

Eduardo Galli detalló respecto del imputado que, en otra oportunidad, le prestó la vivienda para que se aloje «porque me dijo que tenía que hacer trabajos en la zona».

Galli insistió en que su ayuda fue desinteresada, comparándola con otras situaciones habituales en su propiedad, como el alojamiento de docentes o el resguardo de maquinaria.

Asimismo, buscó desligar a su entorno familiar directo de la situación: «Ninguno de mis tres hijos, ni mi sobrino tienen relación de amistad ni cercanía con la persona acusada», enfatizó.

El descargo de Eduardo Galli se suma a lo expresado previamente por el concejal Hilario Galli, quien también había desmentido vínculos de amistad con el denunciado. «Lamento profundamente todo esto, espero la justicia pueda avanzar», concluyó el «Gatito» Galli.