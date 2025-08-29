Egresados de residencias médicas recibieron sus diplomas en una emotiva ceremonia

Imágenes Mauricio Latorre

En una ceremonia cargada de emoción y orgullo, se llevó a cabo la entrega de diplomas a los egresados del programa de residencias médicas, un evento que marca el cierre de una intensa etapa de formación profesional y el inicio de un nuevo capítulo en sus carreras.

Durante cuatro años, los egresados han transitado un riguroso proceso de capacitación, combinando la práctica profesional con la formación académica, en el marco del Sistema Provincial de Residencias del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Este recorrido, que exige esfuerzo, compromiso y dedicación, los ha convertido en profesionales más completos, preparados para dar respuesta a las múltiples demandas de la comunidad.

El evento contó con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas el intendente Maximiliano Wesner, el director de la Región Sanitaria IX, Lic. Ramiro Borzi, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, Gustavo Otegui, junto a otros funcionarios y directivos.

Un sistema de formación amplio y diverso

El sistema de residencias actual ofrece programas en 13 disciplinas distintas, lo que refleja la amplitud de conocimientos al servicio de la salud pública. Entre las especialidades de los egresados se encuentran Cirugía General, Clínica Médica, Tocoginecología, Terapia Intensiva, Medicina General, Traumatología, Diagnóstico por Imágenes, Pediatría, Cardiología, Epidemiología, Emergentología, Enfermería Comunitaria y Farmacia.

El discurso de despedida estuvo a cargo de la egresada Emilia Morilla, de la residencia de Clínica Médica, quien compartió sus experiencias y reflexiones sobre el camino recorrido. También se escucharon palabras del Dr. Fabián Petrone, jefe de servicio de Urología y miembro del CODEI, y de la Dra. María Florencia Marengo, coordinadora del mismo organismo. El cierre del acto estuvo a cargo del intendente Wesner.

Reconocimiento a un esfuerzo invaluable

El momento más esperado fue la entrega de diplomas, donde los egresados recibieron el merecido reconocimiento por su labor. A continuación, se detalla la lista de profesionales que culminaron con éxito esta etapa:

Tocoginecología: Pane Micaela Solange

Pane Micaela Solange Cardiología: Garay Roxana Anahi

Garay Roxana Anahi Clínica Médica: Morilla María Emilia

Morilla María Emilia Cirugía General: Golemmo Maximiliano Gabriel y Galli Néstor Fermín

Golemmo Maximiliano Gabriel y Galli Néstor Fermín Medicina General: Zabalza Emilia, Kolmann Karen, Sosa Yamila Luciana, Fangio Silvana, Umpierrez Facundo Mario

Zabalza Emilia, Kolmann Karen, Sosa Yamila Luciana, Fangio Silvana, Umpierrez Facundo Mario Ortopedia y Traumatología: Saavedra Mejia Elmer

Saavedra Mejia Elmer Diagnóstico por Imágenes: Marinangelli Luciana

Marinangelli Luciana Pediatría: Lancione Merlos Pilar y Poffer Trinidad

Además, se reconoció el esfuerzo de los jefes de residentes que también culminaron su ciclo, entre ellos Santiago Olguin (Cirugía General), Sofía Massolo (Clínica Médica), Flavia Luz Lanceta y Florencia Duran (Medicina General), Mariana Anabella Dechand (Tocoginecología) y Antonella Tuccio (Diagnóstico por Imágenes).

El evento culminó con un agradecimiento a todos los presentes por acompañar a los egresados en este día tan especial, celebrando no solo el cierre de una etapa, sino también el inicio de un nuevo camino profesional en el que seguirán aportando su conocimiento y vocación al cuidado de la salud de la comunidad.