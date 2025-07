El cierre de listas más largo de la historia

Un repaso por un cierre que se extendió hasta el lunes a las 14:00 horas. Yunger Sarrasqueta en el oficialismo…y por ahora nada más. Arouxet y Galli, juntos buscando un lugar en el senado. Vergel encabeza Somos Buenos Aires. ¿Cómo fue el cierre del sábado?

*Volver a las Fuentes / Josefina Bargas y Alexis Grierson

Qué mostró el cierre de listas

Vamos a tratar de desentrañar un poco del escenario que quedó después del cierre con algunas pistas que fuimos viendo.

El peronismo se esforzó mucho en pronunciar la palabra unidad. Pero la unidad no es sinónimo de equilibrio. Y choca con los liderazgos y el equilibrio de que todos tengan lugares. Pero no cualquier lugar: un lugar con chances. Cuando escribimos esto, ya pasaron más de tres horas del plazo de cierre y no se conocen las listas. Nunca visto.

Todo esto en momentos de liderazgos macro más desdibujados, que habilitaron el surgimiento de “islas de poder” diseminadas en el territorio. Hacia adentro de la provincia de Buenos Aires los intendentes se hicieron valer, tanto en el peronismo como en el Pro. Empujaron los armados, encabezaron listas y definieron lugares. Lo vimos en las principales secciones e incluso, en el caso del Pro, jefes comunales que salieron del frente La Libertad Avanza.

En el caso del peronismo, las fuertes tensiones entre los principales referentes del armado quedaron en evidencia con la definición de la fecha de las elecciones y nunca se ordenó. Las disputas por aspectos si se quiere secundarios sirvieron para que iniciaran una escalada de trabas entre ellos, de formas de limitarse el poder que los mantuvo muchos tiempo hablándose entre sí y pergeñando “ingeniería electoral”. ¿Y el electorado? Para después.

En La Libertad Avanza el tramo final se vio más ordenado en líneas generales. La primera lectura después del cierre de alianzas fue la “desaparición del Pro” -dicho en distintos tonos- pero lo cierto es que si bien el sector amarillo se difuminó a violeta en el nombre, los referentes Pro buscaron sostenerse y hacer valer sus trayectorias. Así es que cada distrito bonaerense era un mundo. Hubo muchísimos rompimientos y salidas hacia Somos Buenos Aires. También hacia el espacio Hechos, de los hermanos Passaglia. La salida de los PRO de la alianza LLA los hizo buscar cobijo en sus ex aliados de Juntos por el Cambio. En varios distritos habrá revival.

En Olavarría vimos meses de acercamiento y reuniones. Eso sumado al corrimiento de Ezequiel Galli del Pro, para pasar a identificarse como “vecinalista” dejó una situación muy particular que habilitó más voces para sumarse a las negociaciones. Los libertarios -Celeste Arouxet y Guillermo Lascano- recibieron a cinco, seis, siete referentes amarillos y ex amarillos para dialogar sobre el armado. Hasta el miércoles se deslizaba desde los márgenes la posibilidad de algún quiebre, pero desde el jueves se ordenó la discusión. Hubo acuerdo con el orden de los candidatos -de eso ya hablamos en ediciones anteriores- y la discusión se centró en los nombres. Hubo chispazos internos por el orden de esos nombres PRO (lo que parecía en un orden terminó en otro, y más allá de la anécdota hubo enojos por considerar que debieron ubicarse de forma inversa).

Por el lado del peronismo local se vio mucho orden, lo que hizo aún más fuerte el desorden a nivel provincial. Un orden que tenía una ventaja: en los distritos donde el peronismo gobierna, la lapicera es del Intendente. Y eso no se ponía en discusión. Ojo, orden no es acuerdo, obviamente. Pero lo concreto es que la discusión no llegó a lo público. Hubo pujas e intentos de dialogar. Primereó a todos el intendente al anunciar su primer candidato a concejal y acalló especulaciones. ¿Hasta hubo un intento de armado de una lista paralela por una orden de una de las patas de Fuerza Patria? Pero se mantuvo en silencio sobre el resto de la lista.

El desorden del cierre -esta edición probablemente no tenga los nombres de los candidatos que serán publicados a primera hora del domingo y quedarán fuera del análisis- no dejó la mejor imagen del peronismo, que arrastró la lista local y seccional, de la que no se tiene absolutamente ninguna pista. Incluso, más de una docena de nombres sonaron. Pero nada.

Volviendo al análisis general de lo que vimos, en lo local se observaron muchos nombres nuevos en las listas. Un fuerte dato es que de los 10 concejales que dejan su banca, sólo dos tendrían chances de renovar, Sebastián Matrella (Somos Buenos Aires) y Paola Odello (LLA). Parece primar la idea de que en tiempos de apatía, cansancio y enojo del electorado con la política se le gana con caras nuevas. Pero las caras nuevas no quitaron la sensación de que el sistema de cierre fue el mismo de siempre, incluso hasta más desprolijo que nunca. Tomala vos, damela a mi…

Una buena en todo lo que vimos hasta ahora: todos los candidatos seccionales son efectivamente de la sección. Lo decimos bajito porque es una rareza y no lo terminamos de creer.

Las listas

Como dijimos, la primera fue del oficialismo: una sorpresa con la definición de Leonardo Yunger como cabeza de lista. Es funcionario municipal en el área de Desarrollo Social. Es quien está al frente de las relaciones con instituciones y eso le ha dado en estos dos años un gran ejercicio de contactos y capacidad de respuesta.

El jueves la tapa de cierre de los medios locales era con Wesner y Yunger en primera plana y abrieron el camino a las presentaciones de listas.

El viernes por la mañana comenzaron a confirmarse los candidatos locales de La Libertad Avanza. El 1 fue para Nicolás Zampini: un joven libertario, abogado, sin candidaturas previas. Y hubo una coincidencia curiosa: tanto Yunger como Zampini tienen origen familiar en Espigas.

En riguroso potencial los nombres que se mencionaban para continuar la lista tenían a la sierrabayense Eugenia Dumerauf también libertaria. En el tercer y quinto lugar quedaban los candidatos del gallismo: Marcelino Quinteros Videla y Federico Alem, respectivamente. En el cuarto lugar, estaba Luciana Islas del sector libertario. ¿Y el bullrichismo? Ni un dato hasta ese momento. Andrea Coronel buscaba el cuarto lugar, pero su nombre no era aceptado. ¿Tenía lugar seccional? Hasta ese momento la puerta parecía estar abierta.

Las averiguaciones el viernes a la mañana indicaban que seguían las negociaciones locales en el Frente de Izquierda, pero ya estaba definido el 1. Y que ya estaba todo bastante avanzado en “Somos Olavarría”, el nombre local de la alianza Somos Buenos Aires que tiene como fuerza principal local al radicalismo.

A nivel seccional todo era confusión y pocas definiciones. Cada sector interno de cada frente exponía sus nombres, pero en realidad había pocas coincidencias. Los que ya hemos visto otros cierres no decimos que esto es raro, pero la verdad que era llamativa la disparidad de datos. En Fuerza Patria, incluso, el sector que comanda el Gobernador Kicillof llegó a tener media docena de nombres como potenciales candidatos. Rozaba lo insólito.

Así llegamos al sábado. La lista de Integrar, el partido de Fuerzas del Sur, referenciado en el gobernador de Chubut, Nacho Torres, fue la primera en conocerse completa. De alguna manera sostuvo una línea: su primer candidato, Alexander Aquila, fue el primero en anunciar su candidatura -en febrero- y en confirmar su postulación -hace dos semanas-. De hecho, es el único candidato que está en campaña abiertamente.

Los primeros lugares se completan con Laura Romina González y Pablo Ruiz Díaz Farías, a quien ya conocemos porque fue candidato a concejal en la lista que en 2015 dejó a Ezequiel Galli en la intendencia y hasta llegó a ocupar un cargo de tercera línea en el Ejecutivo. Las diferencias internas rápidamente lo alejaron del gallismo, aunque mantuvo cierta visibilidad con críticas a la gestión del ex intendente.

En tanto, los primeros candidatos al Consejo Escolar de Integrar son Gladys Mabel Krell y Abelardo Lucas Facundo Paiz.

Pasadas las 15 Somos Olavarría presentó su lista: se confirmó lo que veníamos adelantando en VAF del 1 y 2, aunque también hubo sorpresas. UCR, GEN y Coalición Cívica pusieron su gente, y también referentes de distintas instituciones y sectores. “Hemos conformado una lista representativa de Olavarría” definió la presidente de UCR, Belén Vergel, y cabeza de postulaciones. Sigue Sebastián Matrella, quien busca la reelección.

La tercera: Karina Ostertag quien hasta principios de este año fue directora del Teatro Municipal, cargo que ocupó por dos décadas. Cuarto es Matías “Bachi” Castañares, reconocido en el ámbito del turismo y del ciclismo, y la quinta es Antonela Díaz, integrante de la comisión directiva de la UCR.

Para consejeros, Laura Trezza y Mauro Caruso, están en los primeros lugares. Marisa Coronel, de GEN, está tercera para buscar la reelección en el Consejo.

Fernando Martini, de Roque Pérez, encabeza la lista seccional de Somos Buenos Aires. Se conoció tarde, después de medianoche. Según adelantaron, Olavarría no buscaba lugares en esa lista. A dormir temprano dijeron los correligionarios. No saben lo que se perdieron.

Hubo que esperar hasta las 20 para conocer otra lista y venía con aclaraciones: es que la alianza que se anotó como Avanza Libertad no fue aceptado su nombre por la Junta Electoral, así que optaron por Alianza Unión Liberal. Es el nombre del partido de la Ex-UCe de la Provincia de Buenos Aires.

El primer candidato a concejal es Sergio Romero, el apoderado del partido Unión Liberal, y encabeza para consejero escolar Guillermo Machado. Ambos de Loma Negra “para tener a las localidades presentes” se explicó. Marcelo Delaude, de Olavarría, estaría en lista seccional, pero como suplente.

Sobre el rechazo del nombre se plantearon suspicacias e internas entre los distintos sectores de derecha. Señalemos que resulta llamativo el rechazo dado que en las Legislativas de 2021 este sector pudo presentarse en la provincia con ese mismo nombre y llevó como candidato principal a José Luis Espert, en aquel momento peleado con Javier Milei.

Nuevamente silencio. Faltaban pocos minutos para las 23 cuando el Frente de Izquierda comunicó sus listas con la aclaración de que aún seguían las negociaciones sobre los candidatos suplentes. Se confirmó el adelanto: Agustín Mestralet encabeza y Yesica Almeida sigue: el 1 y 2 del Partido Obrero. El PTS al tercer lugar con Marcelo Ripoll.

En la lista seccional hubo sorpresa por el lugar de Olavarría, porque en realidad no se esperaban representantes locales en el armado. Daniel Emiliano Marín de 25 de Mayo y Anti Cortés de Olavarría son los primeros.

Llegamos y pasamos largamente la medianoche. Las listas del oficialismo y de La Libertad Avanza no estaban. Ni están. Llegamos al cierre de esta edición con la incertidumbre, plena, de qué pasó. La lista libertaria se filtró en diálogo con algunos referentes, pero oficialmente no se conoció. La historia de Fuerza Patria…es un poco más larga y compleja.

A todo esto, también digamos que en breve, cuando la Junta Electoral haga oficiales las listas anotadas, nos enteraremos que hay más listas que por ahora no conocimos locales y seccionales. Ahí esperamos candidatos de Nuevo Más, por ejemplo.

Confirmados los adelantos

De manera extraoficial pudimos ver las listas de La Libertad Avanza. Repetimos: no son datos oficiales, al menos hasta pasadas casi dos horas del cierre de listas.Confirmados todos los que sabíamos: Zampini, Dumerauf, Quinteros, Islas y Alem. Sigue la hoy concejal Paola Odello, quien es la suplente de Celeste Arouxet. Carlos Ripoll, Viviana Guevara (a ellos dos los vimos como asesores en la presentación del proyecto de ordenanza de creación de la oficina para familias de pacientes oncopediátricos), Federico Cajén y Eugenia Aramburu.

Para la candidatura de consejeros escolares vimos la publicación de Luca Spitale. Tiene 18 años y es uno de los militantes libertarios que tiene más proyección, según las consideraciones de los referentes locales. Pero por su edad no está habilitado a postularse para el HCD.

Finalmente, el bulrichismo afuera de todo en las listas.

Tábula rasa

¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos que uno que tenía muchas chances de encabezar era Alejandro Speroni? Bueno, el coordinador seccional de La Libertad Avanza es el principal candidato a senador por la Séptima. Dueño de un léxico envidiable, y ex candidato a intendente de Tapalqué, el dirigente tenía varios laureles y nexos con dirigentes de peso de LLA (Luis Caputo, por citar un ejemplo) que lo ponían en un lugar de privilegio a la hora de pensar una elección.

¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos que era muy difícil, casi imposible, que Celeste Arouxet y Ezequiel Galli se queden con un lugar? Bueno, la política es el arte de lo posible y los dos se quedaron con el lugar 2 y 3 de la lista, desbancando no sólo a otros sectores sino a otros distritos. Ramiro Eguen, intendente de 25 de Mayo que se pasó a LLA. ¡Afuera!

“Coronando el trabajo” señaló un dirigente que dialogó con este newsletter dando a conocer la novedad. Para Arouxet es una posibilidad más que concreta: con ganar la elección en la Sección, será senadora. La dirigente olavarriense, que sigue a cargo de la regional de Anses, bajó considerablemente el perfil durante este 2025, trabajó para generar el mejor acuerdo posible con el PRO y tuvo como resultado un lugar en la lista de senadores. Ni más ni menos.

En el tercer lugar quedó Ezequiel Galli, que sonó muchas veces como cabeza de lista pero también como un nombre vetado por LLA por su pertenencia al PRO. El acuerdo se respetó y el ex intendente además aceptó quedar en el último lugar de la nómina. ¿Con chances? También, pero depende de un resultado más que sólo ganar: LLA debe ganar y además esperar que Fuerza Patria, de mínima, no llegue al 33,33% de los votos. En 2021 Unión por la Patria sacó el 33,34% de los votos y Eduardo “Bali” Bucca ingresó al Senado. Es así de fino.

Tras conocerse el acuerdo, rápidamente salieron a la luz las duras críticas que tanto Galli como Celeste Arouxet se hicieron durante la gestión del dirigente PRO en la campaña de 2023 y que quedaron marcadas por la gravedad de sus dichos. Si bien esto fue aclarado en varias oportunidades por voceros que participaron de las reuniones de acercamiento que derivaron en el acuerdo político, la “tábula rasa” aún no terminó de cristalizarse en las mayorías.

Pero que existe, existe. La relación es buena, propia de dos sectores políticos distintos que decidieron unir sus caminos en pos de un objetivo conceptual y electoral en este caso. ¿Será el inicio de una relación a largo plazo con La Libertad Avanza como lugar común?

Más allá del cierre Arouxet/Galli, también restará ver cómo se acoplan el resto de los dirigentes a la campaña, con perfiles muy distintos y que será desafiante. El PRO con este cierre quedó obligado a salir a patear la calle y militar las candidaturas que permitirían el ingreso de Quinteros Videla y Alem al Concejo Deliberante pero también de Galli al Senado.

Un día de furia

El frente Fuerza Patria no dio a conocer ninguna lista. ¿Qué ha pasado? Las versiones indicaban que la discusión entre los sectores era muy fuerte y que no lograban definiciones. Las disputas internas, lejos de resolverse o conducir hacia acuerdos, se habían potenciado con la obligación de poner nombres a las candidaturas.

Cumplido el plazo se apuntó a distintas versiones para explicar la situación absolutamente insólita: un corte de luz y hasta que todas las listas (distritales y seccionales) se habían presentado pero quedaban observadas por incumplir con las reglas previstas por el propio frente. Es decir, aquel esquema que mencionamos al principio de contrapesos entre los principales referentes se habría vuelto en contra. La obligación de que los apoderados de los tres sectores firmaran las listas para que quedaran avaladas no se había cumplido. Conclusión: no había listas del peronismo. Impensado.

A todo esto desde el atardecer del sábado se habló de que el kicilofismo se preparaba para romper con el resto de las fuerzas y que estaba armando por su lado. El sector de MDF se quejaba de “exclusión” en los municipios. Incluso se mencionaron nombres que habrían sido convocados al armado en Olavarría. Estas versiones se volvían más verosímiles con el correr de las horas y la falta de datos concretos.

No tuvimos ni un dato más del armado local durante el sábado. Ya pasadas las 5 de la mañana, María Inés Laurini (Azul) sería la cabeza de la lista seccional. No sabemos más que eso. El cierre de listas se extendió hasta las 14 horas por aquel corte de luz.

El newsletter

Esta publicación es la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. Tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.