El Debate de candidatos a concejales será transmitido por Youtube y por radio

Con una programación especial en vivo desde la Unicen.

El próximo miércoles 27 de agosto, la Facultad de Ingeniería de la UNICEN será nuevamente el escenario para el debate entre las candidatas y los candidatos a ocupar cargos legislativos en el Gobierno Municipal. Con una producción que comenzará a las 19 horas, la transmisión en vivo de este importante evento iniciará a las 20 horas bajo el título «Olavarría. El Debate».

La emisora FM 107 Moebius, junto a En Línea Noticias y Central de Noticias, transmitirán en directo todo lo que suceda en la FIO. La conducción estará a cargo de Fabricio Lucio y Alexis Grierson.

Alexis Grierson CDN, Mauro Perez FM107 y Jorge Scotton En Línea Noticias

Este encuentro, el cuarto que se realiza en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, se lleva a cabo en el marco de la Ordenanza N° 5262/23, la cual establece la obligatoriedad de los debates preelectorales. El Honorable Concejo Deliberante es la autoridad de aplicación de esta norma, y la FIO se encargará de instrumentar todas las acciones necesarias para su correcta realización.

Durante el debate, la ciudadanía podrá conocer las propuestas de los nueve espacios políticos que se presentan en las elecciones del 7 de septiembre: Partido Libertario, Alianza Potencia, Alianza La Libertad Avanza, Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Alianza Fuerza Patria, Alianza Somos Buenos Aires, Alianza Unión Liberal, Alianza Unión y Libertad, y Partido Integrar.

En estos comicios, se elegirán diez concejales y seis suplentes, así como cuatro consejeros escolares titulares y la misma cantidad de suplentes. La Facultad de Ingeniería de la UNICEN trabajará de forma articulada con los distintos candidatos y agrupaciones para definir los temas a tratar, los tiempos de exposición y réplica, y la dinámica general del debate.