El final (del año por lo menos)

Una línea discursiva

Antes de analizar los pormenores de una súper jornada de martes, algunas observaciones de lo que dejó la jornada del Concejo Deliberante, prácticamente el hecho político del cierre de año.

Se combinó todo: mayores contribuyentes nuevos, el tratamiento de un presupuesto cruzado por varias cuestiones -entre ellas el ajuste nacional y la incertidumbre del Fondo del Endeudamiento- y la exposición de Mercedes Landívar que al final, fue después del Presupuesto y no antes. Con el diario del lunes, una pena que no haya sido al revés porque no hubiera cambiado la cuenta y se hubiera respetado el espíritu de la ordenanza de que el informe sea antes del Presupuesto. Pero a esta altura, es un detalle.

Durante todo este proceso veremos dos cuestiones planteadas con claridad por el oficialismo: por un lado, la ofensiva hacia los espacios libertarios -incluso un poco el PRO- al poner en duda la postura de que si piden mayores obras públicas en Olavarría no deberían militar a Javier Milei que piensa que el estado no debe haber obra pública. Esto se dijo muchas veces, sobre todo en pasajes donde los bloques alineados con el Gobierno Nacional solicitaban mayor porcentaje de fondos para obras en el Presupuesto.

Lo segundo que se vio con claridad por el lado oficialista es “si tanto quieren a Olavarría, trabajen por Olavarría”. Recordaron sus propias gestiones cuando pertenecían a la oposición y pidieron a los opositores -salvo la UCR, todos con vínculos con el gobierno nacional- que acerquen propuestas, gestiones y políticas públicas en beneficio de los vecinos.

En contrapartida la oposición -tal como leerán en las próximas líneas- priorizó poner como pilar algunas cuestiones más vinculadas a su línea de pensamiento que choca de frente contra el oficialismo: presupuesto deficitario, partidas subestimadas, y una fuerte incertidumbre de qué pasará con los fondos que no se cuentan.

Incluso, la concejal Guillermina Amespil lo resumió señalando que son excesivamente pesimistas por lo que viene: “tienen para gestionar 140 mil millones de pesos y lo hacen con la peor de las ondas”.

El show del oficialismo

El Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2026. Como se esperaba. La mayoría propia de Fuerza Patria alcanzó para los votos ya que todos los bloques opositores votaron en contra. La única sorpresa fue la de la bloque radical que había dejado entrever que podía votar a favor.

En línea con el discurso del intendente, Federico Aguilera defendió el proyecto planteando las dificultades y desafíos que imponen a la gestión -y a la economía olavarriense en general- las decisiones nacionales: caída de ingresos y mayores gastos en el área social, para decirlo muy resumidamente.

El Pro, Juntos Olavarría y La Libertad Avanza buscaron contradecir esa visión. Aseguraron que los ingresos municipales aumentaron más que la inflación durante este año y que el oficialismo es «pesimista» por oposición a la gestión de Javier Milei.

Hay que resaltar que el debate tuvo intervenciones de casi todos los concejales: 17 para ser exactos. Fue bastante extenso y con muchos cruces.

Hubo dos señalamientos directos a lo que planteamos en la edición anterior: desde UCR y desde Juntos Olavarría se quejaron del orden de las actividades de ese día. Esos concejales expusieron que esperaban respuestas de la jefa de gabinete para temas incluidos en el presupuesto, pero tuvieron que esperar hasta el final de la sesión extraordinaria para escuchar el informe de gestión.

Tras la primera ronda de exposiciones, donde cada bloque marcó su visión del presupuesto 2026, llegó la defensa de Fuerza Patria. La primera espada fue Lucía Palacios quien buscó exponer la contradicción de los sectores libertarios y afines: cuestionar al intendente por la falta de obras públicas proyectadas al mismo tiempo que no es cuestionada abiertamente la decisión de Javier Milei de cortar casi toda la obra pública nacional (y su consecuente perjuicio local). «Tienen un GPS que se activa cuando llegan a Olavarría» dijo. Si bien no fue en los términos que la oficialista lo planteó, hay que decir que el libertario Guillermo Lascano reconoció que “el entramado productivo ha sido castigado” en Olavarría por la gestión nacional.

Volviendo al discurso de la concejal, le tiró de pasada indirectamente al Pro por sus manejos con un medio digital y aprovechó un error de lectura de Hilario Galli sobre una obra proyectada (la playa de camiones en la ZALO) para cuestionar que «leen de un excel y no van a ver las obras».

Otro de los discursos destacados fue el de Gastón Sarachu quien, entre sus planteos, respondió a la acusación de «pesimismo y subestimación». Habló de su gestión al frente de Desarrollo Económico donde recibía a los empresarios quienes exponían sus dificultades para pagar salarios y sostener el funcionamiento de sus empresas.

Por el lado de la oposición, Marcelo Petehs centró sus críticas en “la subestimación de ingresos en el Derecho de Explotación de Canteras. Se presupone un ingreso inferior al año que termina”. Y luego afirmó que, de la mano con la promesa de algunas obras públicas desde nación, “hay indicadores que hablan del repunte que tendrá la actividad (minera) y el impacto que tendrá en Olavarría. Eso no fue contemplado, sabemos que hay licitaciones en marcha, hay empresas mineras presupuestando venta de material para construcción de rutas lo que va a beneficiar a Olavarría”.

Además, Guillermina Amespil ensayó una defensa por defecto de la gestión de Ezequiel Galli. “El presupuesto sigue siendo 80% en salud, desarrollo social y obras públicas. Entonces evidentemente los que estuvimos antes nunca estábamos equivocados” dijo retomando las críticas que el ahora oficialismo hacía cuando eran oposición. Por otro lado, varios bloques señalaron como «un error» que Fuerza Patria haya logrado mayoría propia y Pancho González advirtió por “un oficialismo alejado del diálogo y el consenso”.

El cierre de las intervenciones fue del primero: Federico Aguilera sostuvo que «es falaz» afirmar que hubo aumento de ingresos durante este año en el Municipio. Horas después, resumió que de los recursos previstos por 138,2 mil millones de pesos “el 40% está destinado al área de salud y seguridad”. Habló de la continuidad del plan trienal de compra de aparatología para el Hospital y que se sostendrán las ayudas sociales. En ese sentido, señaló que se incrementaron significativamente los recursos destinados a asistencia social. Como ejemplo, indicó que “las ayudas alimentarias aumentaron un 300% respecto de 2023”.

El año 2026 arranca bien en lo político para el intendente y su fuerza con el presupuesto aprobado. La victoria electoral de septiembre aún deja sus efectos. La interna del peronismo se mantiene sin coletazos directos en Olavarría, aunque por lo bajo viene sonando. Lo económico es otro cantar.

La interna libertaria: capítulo “un numerazo”

La sesión extraordinaria del HCD también dejó algo hacia adentro de los sectores libertarios, aunque aclaremos rápido que el mensaje fue “para arriba”. En este caso, fue el mayor contribuyente Silvio Moncany de las filas de Por Más Libertad. Aprovechó el debate por el Programa de Tucura para quejarse de la gestión del diputado provincial de La Libertad Avanza, Agustín Romo, referente del sector Las Fuerzas del Cielo, y de pasada exponer el armado de las listas seccionales.

Cabe recordar que Romo tiene domicilio en San Miguel, no obstante fue electo por la Séptima Sección en la lista de 2023. En esa lista, Moncany también era candidato, y tras recordarlo dijo que “me da vergüenza ajena”. En su discurso pidió “que la política tenga más llegada a la gente” -algo que él mismo ha expresado en intervenciones en sesiones anteriores- y así consideró que “es importante buscar en los referentes provinciales”.

Moncany llevó al recinto un listado con los proyectos presentados por Romo en la Legislatura y contó algunos, todos vinculados a situaciones, reclamos o pronunciamientos en los que nada tiene que ver la Séptima. “Veo muy poco para la Séptima sección electoral. En eso la política también va a tener que tomar cartas en el asunto y que en la próxima elección haya diputados o senadores que representen” dijo.

“Nosotros somos la Séptima, necesitamos que las declaraciones sean de acá. Ese es el diputado Agustín Romo y lo digo porque me da vergüenza ajena, porque yo fui en la lista de ese diputado. Y llegó el momento de que hay que marcar las diferencias, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Se habló de casta, la casta no es de un partido o de otro, es de todos los partidos políticos” subrayó Moncany.

A todo esto sumar dos datos de color que refuerzan la interna que tienen los espacios libertarios: por un lado, las publicaciones del espacio “oficial” de La Libertad Avanza llevan el logo, sin excepción, de Las Fuerzas del Cielo, por lo que el bloque responde a la agrupación que tiene referencia en…Agustín Romo, entre otros.

El segundo dato es que esta semana venció la propuesta del coordinador seccional, Pablo Disalvo, de que los espacios libertarios puedan generar un interbloque libertario para tratar de acercar partes que, como dijimos, parecen irreconciliables. Bueno, de hecho lo son: la propuesta fue rechazada y prevalece el fuerte enojo con Disalvo por ratificar a Celeste Arouxet en su rol de coordinadora local y, además, avalar a Lascano en un “doble cargo” más allá de que es algo provisorio.

El año cierra difícil en lo político para La Libertad Avanza en Olavarría: si bien cada espacio afirma otra cosa en lo público y celebra el cierre de 2025 de Javier Milei (con elecciones ganadas, con Presupuesto asegurado y ajuste garantizado) en lo interno lo político está muy complicado. “Va a ser un enero bravo” señalaron a este newsletter.

Y ojo, para que no se sienta exclusiva: a Olavarría tenemos que sumar la mayoría de los distritos -si no todos- los de la Séptima Sección que en todos hay complicaciones. Desde el surgimiento de Las Fuerzas del Cielo, las dudas del PRO y la resistencia de algunos dirigentes más la falta de nombramientos, todo es un lío. Y cuando los líos son políticos, todo se complejiza.

A indagar sobre Coopelectric

El Concejo Deliberante sumó una comisión especial: quedó votada por unanimidad en la sesión extraordinaria y está destinada al “seguimiento de la concesión y prestación del servicio de energía eléctrica por parte de Coopelectric” que el Ejecutivo municipal dio por finalizada el 31 de octubre pasado, mientras que desde la cooperativa se rechazó el vencimiento del plazo.

La creación es la respuesta a una nota presentada por Coopelectric en la que pidió intervención del Legislativo ante la controversia. Así lo explicó Federico Aguilera: “esta comisión que proponemos tiene la intención de recabar la información necesaria del contrato de concesión y de la prestación del servicio, ya sea citando a los actores y organismos intervinientes, y solicitando la documentación necesaria para llevar adelante un dictamen unificado como Concejo Deliberante”.

Por La Libertad Avanza, Guillermo Lascano consideró “muy buena la iniciativa” y recordó que “con mi ex compañera de bloque Celeste Arouxet hemos insistido en armar comisiones y hasta presentamos un proyecto para crear la comisión de control de servicios públicos porque visualizábamos una situación compleja de la concesionaria”.

En declaraciones mediáticas Aguilera remarcó que “el contrato está vencido” y explicó que la comisión no tendrá facultades para definir la continuidad o no de la concesión, pero sí para emitir un dictamen con una postura institucional del Concejo Deliberante. El análisis se centrará en el cumplimiento de los pliegos, la eficiencia del servicio, la situación económica de la cooperativa y otros aspectos vinculados a la prestación, incluyendo el nivel de endeudamiento. Consideró que “va a ser importante esperar el dictamen del Concejo Deliberante. Sería interesante contar con ese posicionamiento y en función de eso sentarse a dilucidar qué va a suceder con el servicio” para definir la posibilidad de avanzar hacia una nueva licitación.

El informe de gestión

Pasó todo lo que pasó y aún faltaba que pase más: Mercedes Landívar, junto a algunos funcionarios que fueron a acompañar al HCD (Secretaria de Hacienda incluida, vale la mención) asistió a dar su informe de gestión tal como dijimos como broche de oro del 2025, ya con el Presupuesto aprobado y no mucho más que discutir en este 2025.

Respondió un centenar de preguntas que fueron reorganizadas por temática más allá del orden. Tal como anticipamos, hubo una abrumadora mayoría de consulta de la UCR, y en menor medida del resto de bloques opositores. Si bien los contactos fueron mínimos, hubo algún cruce de palabras entre la funcionaria y los ediles, con aportes de Marcelo Petehs, comentarios de Guillermo Lascano entre otros.

Fueron tres horas de respuestas. Algunas leídas, otras con presentación leída y luego explayada en improvisación o respuestas en la mente, y otras directamente sin tener algún ensayo.

En los temas hubo de todo: desde admitir algunas cuestiones que incluso llegaron a judicializarse como la muerte de un hombre en Sierras Bayas y una denuncia posterior de un mal diagnóstico en el servicio de telemedicina hasta acusaciones contundentes hacia la gestión Galli, fueron tres horas de muchas respuestas y datos.

Hubo absolutamente de todo, pero vamos a hacer mención a lo que consideramos que pueden quedar como puntos a indagar el próximo año: recordemos que venimos de analizar esta doble vía de reprochar el pedido de obra pública mientras integran un espacio que está en contra de la obra pública, y la solicitud del oficialismo a la oposición de que “trabajen para Olavarría” con gestiones, obras o distintas cuestiones que “se pueden conseguir desde su lugar al gobierno nacional”.

Hubo mucho recuerdo a la gestión Galli. Landívar lo planteó como “algo inevitable” para explicar qué se hizo en los dos años de gestión Wesner y “cómo se llegó a algunas situaciones”. También hubo algunas chicanas a la UCR por ejemplo que consultó varias cuestiones “que en ocho años no hicieron, se ve que se acordaron ahora” y también hubo anuncios de peso, como la confirmación de que el Consejo de Seguridad sumará a un representante del HCD de cada bloque político.

“Los hechos de inseguridad existen, pero el crecimiento desmedido de inseguridad hay que evaluar cómo se sustenta eso”. En ese sentido, acusó a la oposición de “buscar promover una controversia, discutir estadísticas con vecinos que sufrieron hechos delictivos carece de sentido”, y remarcó que “así sean 10 o 100, los hechos delictivos hay que abordarlos con responsabilidad” dijo, poniendo en tela de juicio el “crecimiento” de la inseguridad y hasta el “descontrol” en la temática.

Hubo dos temas que, de todas maneras, se llevaron todas las miradas: la situación de Coopelectric y la temática habitacional, en la que Landívar dejó una fuerte frase que avizoró que al final de la gestión podrían alcanzar las 100 viviendas por año, una promesa que realizó el ahora intendente Wesner y que es recordada por la oposición.

Pero vamos por partes: sobre Coopelectric primero enfatizó en que algunas cuestiones son definidas por el Consejo de Administración y no define, autoriza ni controla el Municipio, como la Cuota Capital. Allí fue dura con el bloque que realizó las consultas y expuso el desconocimiento en la temática.

Confirmó y dejó en claro, más allá de la postura de Coopelectric, que el contrato está finalizado, no tiene ni una vigencia. En ese marco, afirmó que “la continuidad del servicio no implica un derecho adquirido ni una prórroga automática, y que el silencio administrativo tampoco determina una extensión del contrato”.

¿Qué significa eso del silencio administrativo? Landívar calificó como “llamativo” que desde el PRO se desconozcan ocho años de gestión vinculados a uno de los contratos más importantes del Municipio y recordó que la cooperativa había solicitado una prórroga por expediente que nunca fue respondida. Es decir, la no respuesta en este caso no significa renovación automática.

Además, mencionó -en reiteradas ocasiones- la alianza política que existió entre integrantes de la gestión anterior y la cooperativa, y señaló que hubo miembros del Consejo de Administración que formaron parte de listas provinciales de Juntos por el Cambio. Incluso, opinó como una “alianza que no sirve” y la comparó con el trabajo del actual Ejecutivo con el CECO y las 100 viviendas que se terminaron de entregar este mes. “Esa alianza sí sirve y funciona para Olavarría” ratificó.

Landívar acusó a la gestión anterior de haber ejercido un control discrecional y sostenido en el tiempo sobre los servicios, reiterando que existió una decisión política de no controlar a la cooperativa y rechazó y dejó en claro que el Municipio no intervendrá Coopelectric. “No va a pasar de ninguna manera” tras la eventual acusación de que “La Cámpora va por la cooperativa”.

En ese marco, también cuestionó a concejales por lo que definió como una “mirada clasista” hacia las cooperativas de trabajo, al señalar que se realizan pedidos de informes y cuestionamientos a cooperativas integradas por trabajadores de la economía popular, mientras que sobre Coopelectric no se formulan observaciones.

Sobre viviendas, Landívar trató de acallar los rumores de que no cumplirán con la promesa de las 100 viviendas por año y presagió que hasta podrían ser más: señaló que cuentan las 100 viviendas del CECO porque “fueron gestionadas cuando éramos oposición y fueron entregadas durante esta gestión” y también sumó los 112 lotes del FISU que, vale decir, también trabajaron como oposición y que hoy tiene a los vecinos en el Programa Municipal de Vivienda con la autoconstrucción.

Acá está la clave de la propuesta de la gestión: hay muchas formas de hacer viviendas, y trató de salir del clásico plan de viviendas donde se hacen, se entregan, y nada más. Explicó que la generación de terrenos con servicios, los sorteos y posteriores controles para que en esos terrenos se generen viviendas forman parte de las políticas públicas que generan viviendas concretas.

A eso le sumó los programas de acompañamiento no sólo con asesoramientos técnicos de equipos municipales, sino también de entrega de materiales que, también, son comprados a proveedores locales. Una forma de generar ese círculo virtuoso.

En este punto, también deseó que “nos encantaría que los que ahora son oposición pudieran traer y gestionarla en conjunto con el intendente Wesner” en un discurso que tal como dijimos, se sostuvo en toda su oratoria.

Cerró deseando que durante 2026 la oposición pueda gestionar iniciativas para la ciudad y las localidades “con vocación de servicio para los vecinos”. Aplausos (incluso de muchos opositores), Zampini izó la bandera…y creemos que será hasta el 2026. No sabemos si antes o directamente nos veremos el 1 de marzo, pero la política nunca se toma vacaciones.

Cortitas

No a la compensación para personal de salud en los asuetos. De hecho esa fue la primera votación de la sesión del martes en la que se impuso la mayoría de Fuerza Patria, aunque fue para votar en contra. El proyecto fue impulsado por la UCR a partir de una nota firmada por un centenar de trabajadores que pidió “equidad” entre los empleados municipales. Proponía pagar como feriados los días de asueto trabajados. La concejal Natalia Álvarez argumentó que “ya cuentan con una compensación” que es diferente según el régimen de encuadre. Graciela Salías, una de las enfermeras que presentó el pedido, contó que “antes de estar acá golpeamos otras puertas y nadie nos dio una solución. Sabemos que los médicos cobran todos los días de asueto como feriado, estén trabajando o de guardia pasiva en su casa, y nos parece injusto”.

Casi la mitad de los nuevos desempleados son bonaerenses. Un informe difundido por el ministro de Economía provincial, Pablo López, advierte que el deterioro del empleo se profundiza desde 2023 con suba del desempleo, más informalidad y un avance del cuentapropismo en detrimento del trabajo asalariado. De acuerdo a los datos oficiales del tercer trimestre de 2025, la tasa de desempleo alcanzó el 6,6% a nivel nacional, por encima del 5,7% registrado en igual período de 2023. Implica 144.000 nuevos desocupados y, de ellos, 44% reside en la Provincia. Industria, comercio y construcción aparecen como los sectores más castigados, con efectos directos sobre los hogares bonaerenses.

El newsletter

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas al que se puede acceder aquí. Tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.