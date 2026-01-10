El Gobierno avanza con la licitación de las Rutas 3 y 226, ejes clave para Olavarría y la región

El Gobierno nacional puso en marcha el proceso para licitar nuevos tramos de rutas nacionales y, en ese esquema, las Rutas Nacionales 3 y 226 aparecen como ejes centrales para Olavarría y buena parte del centro y sur bonaerense. Ambas trazas están incluidas en la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC), cuyos pliegos preliminares ya fueron publicados para una licitación pública nacional e internacional.

El anuncio se conoce pocos días después de que el Ejecutivo firmara los contratos correspondientes a la Etapa I, que abarcó 741 kilómetros de rutas nacionales. Con esta segunda etapa, el plan de concesiones se amplía a un total de 1.871,8 kilómetros, con fuerte impacto en la provincia de Buenos Aires.

La Ruta 3, corredor estratégico del interior bonaerense

La Ruta Nacional 3 es el tramo más extenso y relevante del esquema para la región. La licitación contempla su concesión desde el final de la Autopista Ezeiza–Cañuelas hasta el empalme con la RN 1V03 en Bahía Blanca, a lo largo de 615,52 kilómetros.

Se trata de una vía clave para la circulación de personas y mercaderías, que atraviesa ciudades estratégicas del interior bonaerense y constituye un corredor fundamental para Olavarría, tanto por su volumen de tránsito como por su rol en la actividad productiva y logística.

La Ruta 226 y su impacto regional

Junto a la Ruta 3, la Ruta Nacional 226 ocupa un lugar central en la licitación. El tramo incluido va desde el empalme con la RN 2 en Mar del Plata hasta la intersección con la Ruta Provincial 65 en Bolívar, consolidando un eje transversal que conecta la costa atlántica con el centro de la provincia.

Para Olavarría y la región, la 226 es una arteria clave para el transporte de cargas, el movimiento turístico y la vinculación con otros corredores nacionales.

Otras rutas incluidas en la Etapa II

Además de las rutas 3 y 226, el paquete licitatorio incorpora la Ruta Nacional 205, en dos tramos: uno breve en la zona de Cañuelas y otro más extenso hasta Bolívar, con 253,82 kilómetros. Estas trazas forman parte de los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur, que concentran 1.325,15 kilómetros del total a concesionar.

En un segundo plano, también se incluye el Tramo Pampa, que abarca la Ruta Nacional 5 desde Luján hasta Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, con una extensión de 546,65 kilómetros.

Qué prevé el esquema de concesión

Según lo informado oficialmente, la licitación se realizará bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, y contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas, además de la prestación de servicios a los usuarios.

Con la Ruta 3 y la 226 como ejes, el avance de esta licitación vuelve a poner en el centro del debate el futuro de corredores viales fundamentales para Olavarría y la región, tanto por su estado actual como por su impacto directo en la seguridad vial y la actividad económica.