“El gobierno local denigra el rol y la tarea de los y las referentes sociales”

Críticas de la Mesa de Emergencia de Olavarría

La Mesa de Emergencia de Olavarría dio a conocer este miércoles un comunicado donde se refiere a la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio que lleva 103 días. En el comunicado repasan una serie de acciones llevadas adelantes desde ese agrupamiento.

Se remontan a los primeros días donde dicen “se enumeraron las “actividades esenciales”, es decir, las tareas que no podían detenerse por ser de vital importancia en la cotidianidad social, y entre la lista de 42 actividades se leía el ítem “Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos”, pareciendo de este modo, que el gobierno nacional entendía la total esencialidad de nuestra presencia, asumiendo posiblemente que a la crisis socioeconómica que arrastrábamos del gobierno saliente, se la combate, al menos a la parte más urgente, en conjunto con los comedores y merenderos comunitarios”.

Tras eso vienen las críticas para el Municipio de Olavarría cuando dicen: “la lectura del gobierno local parece muy diferente, ya que, ni aún en medio de este proceso de cuarentena que lleva más de 100 días, ningún empleado público se ha acercado a esta organización o mínimamente comunicado con algún comedor o merendero que conforma este espacio para interiorizarse de la situación e intentar brindar algún tipo de ayuda, pero lo que sí han hecho en persona en algunos domicilios, es incitar al odio y al abandono de esta mesa, prometiendo una ayuda que sólo llegaría si se fueran de la presente organización, esbozando incluso amenazas, llevadas a cabo por un ex dirigente fomentista, que ahora cumple funciones muy bien retribuidas como el “patotero social”, aclarando siempre a sus receptores que trabaja y es enviado por sus superiores, tal y como sucediera el día que echó de la plaza a artesanos/as y feriantes”.

La Mesa de Emergencia dice: “entre cada comedor, merendero y casa de referencia territorial que ha cocinado para las familias de sus barrios y alrededores, suman ya poco más de 20 mil viandas en los últimos 101 días, además de entregar ropa, calzado, frazadas, camas, cocinas, estufas, juguetes, entre otros elementos, sin embargo absolutamente nada de lo recibido ha sido aportado por el Municipio”.

Sostienen entendemos así, que el gobierno local denigra el rol y la tarea de los y las referentes sociales que no se venden por un sueldo, despreciando a las vecinas y vecinos que habitan los barrios alejados de sus zonas de confort”.

“Queremos comunicarle al vecino/a olavarriense que es él el único que aporta para nuestro sustento diario, que cada ayuda construye un todo en esta suma de voluntades que ha podido suplir la falta de responsabilidad del equipo de gestión encabezado por el intendente municipal, quien sabe que no nos puede prometer lo que no piensa cumplir y por esa razón no nos convoca, porque nos conoce y sabe que no seremos cómplices y sostenedores de esta crisis como sí lo hace muy amigablemente la “oposición” política local”, dicen además en el comunicado.

Finalizan “seguimos en pie de lucha, consecuentes con la línea de trabajo que nos propusimos apenas visualizamos la tremenda crisis económica que comenzó a sufrir la ciudad a partir del 2018 y vamos a seguir en la misma línea porque mucho se habla de la “reactivación económica” luego de la cuarentena pero, a juzgar por el accionar que vienen teniendo hasta hoy con las familias más vulnerables, no divisamos mejoras en el futuro y por el contrario vemos venir días peores en los que el papel de las organizaciones que nunca abandonamos los barrios, va a ser fundamental”.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp