El hombre sospechado de asaltar y balear a Javier Frías es el mismo que el año pasado robó e hirió a un jubilado

En el robo del mes de diciembre se hizo pasar por un repartido de Andreani.

En las últimas horas se confirmó que el hombre que está siendo investigado como el presunto autor del asalto al concejal Javier Frías es el mismo sujeto que el 10 de diciembre de 2024 asaltó con violencia a un jubilado en el barrio Pueblo Nuevo.

El último sábado el concejal y comerciante Javier Frías se encontraba realizando tareas de su actividad privada en el barrio 104 viviendas cuando fue abordado por un sujeto que además le disparó y le provocó una herida en una de sus piernas.

Alrededor del hecho y la investigación hay fuerte hermetismo y distintas versiones aunque la justicia apunta a un hombre que tiene frondosos antecedentes, uno de ellos el robo a un jubilado en el barrio Pueblo Nuevo.

El 10 de diciembre del año pasado, el hombre que el sábado habría asaltado a Frías, llegó a una vivienda en el barrio Pueblo Pueblo ubicada en Coronel Suárez al 2100.

En aquel momento se supo que delincuente llegó a esa vivienda junto con un cómplice que lo acompaña en una automóvil Citroën C3 .

En la puerta de la vivienda de su víctima, este delincuente se identificó como empleado del correo Andreani y al abrir la víctima la puerta de su vivienda, el sujeto lo golpeó con un arma de fuego tipo pistolón que llevaba consigo.

En ese momento – y está acreditado en el expediente judicial – amenazó al jubilado e incluso llegó a golpearlo con dos floreros en medio de un forcejeo que se originó dado que la víctima opuso resistencia al ataque.

Pese a estar herido el jubilado logró pedir auxilio y el delincuente huyó el lugar para, a los pocos metros, volver al auto en que se movilizaba junto con su cómplice.