«Van por todo», dijo.

El presidente Javier Milei lanzó una gravísima acusación contra la oposición, al asegurar que la estrategia del kirchnerismo para desestabilizar a su Gobierno incluye la posibilidad de atentar contra su vida. Así, el mandatario afirmó: “El kirchnerismo va a intentar matarme”.

Las declaraciones de Milei se dieron en el contexto de una entrevista grabada en la Casa Rosada con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy, que fue subida este miércoles a YouTube.

“Quemar las naves”

Consultado sobre la conflictividad política, Milei destacó: “El kirchnerismo y sus aliados están básicamente aplicando lo que se llama la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de ‘quemar las naves’. Es a todo o nada, y eso implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso de la Nación, a hacer manifestaciones violentas en la calle, o intentar matarme. Si fuera el caso, también inventarme cualquier tipo de aberración o inventar mentiras para tratar de desprestigiarme”.

Y disparó: “Son los últimos manotazos de ahogados de un régimen que, si Dios nos acompaña, lo terminaremos de sepultar el 26 de octubre y que puede quedar herido de muerte casi definitiva este próximo 7 de septiembre”.

“Mi hermana hizo un trabajo fenomenal”

En otro tramo de la entrevista, y en medio del escándalo de los audios, el mandatario defendió a su hermana Karina Milei: «Logramos en tiempo récord hacer un partido político, que en Argentina es casi imposible. Gran mérito de mi hermana, que ha hecho un trabajo fenomenal».

Milei también redobló sus críticas a la izquierda y se negó a negociar con ellos. «No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son Gobierno, destruyen el país«, sostuvo. Además, calificó a los socialistas como «psicópatas, y no vale la pena discutir con un psicópata”. (DIB) MM