El municipio aumentó por decreto el valor de las tasas en un 16,54%

El Municipio de Olavarría informó que la liquidación de la Tasa de Servicios Generales Urbanos, en conjunto con la Tasa de Protección Ciudadana y Defensa Civil con vencimiento en abril, incluye nuevos valores. El incremento es del 16,54% respecto a los importes anteriores, según lo determinado por el Decreto 813 del 18 de marzo de 2026.

La actualización se basa en la facultad otorgada por el artículo 23 de la Ordenanza Fiscal Nº 2.460/99, aplicando el índice inflacionario IPC (nivel general) publicado por el INDEC para el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.

Dado que los nuevos valores rigen desde el 1 de marzo, el Municipio liquidará un retroactivo correspondiente a dicho mes. Este monto representa la diferencia entre el valor actualizado y el liquidado oportunamente. El pago de este diferencial se realizará en dos cuotas durante los meses de abril y mayo.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la medida tiene como fin cubrir el aumento en costos operativos como combustibles, insumos, mantenimiento de calles, recolección de residuos y barrido. Afirmaron que el objetivo es garantizar la continuidad de los servicios esenciales vinculando las actualizaciones a la evolución de los precios.

Cabe destacar que el incremento del 16,54% también se aplica a otros tributos locales, entre los que se encuentran la Tasa de Servicios Generales Rurales, el importe mínimo de la Tasa de Seguridad e Higiene, y el derecho de Marcas y Señales.