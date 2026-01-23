El PRO habla de una «crisis sanitaria» en Olavarría

Desde el bloque PRO de Olavarría expresaron su preocupación por declaraciones públicas realizadas por la concejal Natalia Álvarez, ex funcionaria a cargo del área de Recursos Humanos de Salud del Municipio, y reclamaron explicaciones concretas sobre el estado actual del sistema sanitario local.

A través de un comunicado titulado “Que la chicana política no reemplace a las explicaciones”, el espacio opositor sostuvo que “resulta llamativo que, en lugar de brindar explicaciones sobre la situación actual del sistema sanitario, se elija descalificar y chicanear a quienes plantean preocupaciones legítimas y basadas en datos”, especialmente tratándose de una ex funcionaria con responsabilidades directas en la administración del personal de salud.

En el texto, el bloque afirmó que este tipo de actitudes no constituyen un hecho aislado y señalaron que el comportamiento fue “refrendado por la Jefa de Gabinete” y denunciado en varias oportunidades por trabajadores del sistema sanitario. Según indicaron, esta situación “ayuda a explicar el clima de descontento generalizado, las renuncias masivas de profesionales y el evidente deterioro del sistema de salud municipal que hoy padecen los vecinos”.

Asimismo, remarcaron que “las renuncias de profesionales, la pérdida de prestaciones y el deterioro del funcionamiento de distintas áreas no son hechos aislados ni discusiones teóricas”, sino problemas concretos que afectan directamente la atención de la comunidad.

En ese marco, cuestionaron la falta de respuestas del oficialismo sobre temas puntuales. “Siguen sin dar explicaciones sobre qué está pasando hoy con el Laboratorio Molecular, qué ocurrió con Pediatría o cómo se llegó a la situación crítica del Hospital de Hinojo”, señalaron, y agregaron que “el silencio y la falta de información se repiten, y son reemplazados por ataques personales que no resuelven ninguno de estos problemas”.

El comunicado también incluyó fuertes definiciones sobre el contexto general de la ciudad. “Olavarría está en terapia intensiva”, afirmaron, y añadieron que “entre la inseguridad creciente y el estado de la salud pública, hoy nadie vive tranquilo”. En ese sentido, criticaron al gobierno local al sostener que “quienes gobiernan parecen estar de vacaciones, o reduciendo la gestión a posteos en redes sociales”.

Finalmente, desde el PRO manifestaron que “un municipio no se gestiona con chicanas ni con publicaciones en redes sociales”, sino “con planificación, transparencia y respuestas concretas”, y advirtieron que “la salud pública no admite relativizaciones ni excusas”.

El bloque concluyó asegurando que continuará reclamando “respuestas, información y soluciones concretas”, y cerró el comunicado con una definición política: “Gobernar no es agredir ni negar la realidad: es hacerse cargo”.