El Sindicato de Trabajadores Municipales acordó un aumento salarial del 8% para julio, se cobra en agosto

La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO) comunicó que el miércoles alcanzó un acuerdo paritario con el Departamento Ejecutivo Municipal. El eje central del entendimiento consiste en un incremento salarial del 8% que se aplicará sobre la base del mes de junio de 2026.

Según informaron desde la organización gremial a través de un comunicado oficial compartido por Whastaapp, la suba salarial establecida se liquidará y abonará con los haberes correspondientes al mes de julio.

Por otra parte, la conducción del sindicato anticipó que durante la próxima ronda de discusiones paritarias se analizará el comportamiento de los salarios durante el primer semestre del año en relación con el índice de inflación registrado en ese mismo lapso. En ese marco, el Municipio asumió el compromiso de avanzar de forma gradual en la compensación de las diferencias que pudieran haber surgido entre los sueldos y el costo de vida durante el período mencionado.