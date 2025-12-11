Emotivo homenaje a Diego Wagner: La Escuela Técnica 2 inauguró el área de diseño y tecnología que lleva su nombre

Imagenes Mauricio Latorre



La Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 «Luciano Fortabat» de Olavarría inauguró este mediodía su nueva Área de Diseño y Tecnología , un espacio que a partir de ahora llevará el nombre del Capitán de Corbeta Diego Wagner , exalumno de la institución y tripulante del submarino ARA San Juan.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la escuela y contó con la presencia de la familia de Wagner , directivos, docentes, alumnos, representantes de la comunidad educativa y de empresas del sector privado, como Fundación Loma Negra y Reingeniería.

Un homenaje al legado y el servicio



Durante la ceremonia se leyeron palabras en nombre de la familia de Wagner, quien fue recordado como un compañero de la promoción 133 de la Escuela Naval Militar que siempre habló con orgullo de la escuela industrial.por ahora

«Esta institución fue mucho más que un lugar de estudio, fue el punto de partida que hizo posible su formación como maquinista, electricista y submarinista de la Armada Argentina».

Se destacó que la escuela le dio las herramientas iniciales, y él con «dedicación y valentía las convirtió en una vida de servicio». El aula dedicada a la innovación y a la producción tecnológica con su nombre «representa la continuidad de un legado» , y se espera que su ejemplo «inspire a las nuevas generaciones a crecer en su propio potencial».

La promoción 133 agradeció profundamente el reconocimiento que «mantiene viva la memoria de Diego y de toda la tripulación del submarino ARA San Juan».

Directivos, expresaron la emoción del equipo docente al tomar la decisión de nominar el aula con el nombre de Wagner , luego de un encuentro con su padre, porque consideraron que su nombre debía quedar en la escuela para ser «un ejemplo a nuestros estudiantes… de que aspiren a lo más alto».

La educación técnica como pilar del desarrollo



El área, que suma a la escuela la capacidad de formar en diseño e impresión a otro nivel con máquinas de última tecnología , fue creada con el trabajo conjunto de las cinco tecnicaturas de la institución, docentes, estudiantes, familias y las empresas que acompañaron.

Los oradores destacaron la importancia de la educación técnica. Se subrayó que la incorporación de la sala de diseño implica que los estudiantes tendrán «más oportunidades de mejorar sus prácticas» con tecnologías innovadoras.

Se hizo hincapié en la necesidad del acompañamiento estatal para financiar y apoyar el crecimiento de este tipo de escuelas, que «articulan con el sector socio productivo de una ciudad» y forman parte del proyecto que tiene una ciudad respecto a sus trabajadores.

Un esfuerzo comunitario

El proyecto es el fruto de meses de trabajo y representa el espíritu de la educación técnica: «aprender trabajando juntos y soñar con un futuro mejor». El Director, junto a la familia, invitó a descubrir el letrero que le dio identidad al espacio.

Se agradeció especialmente la colaboración de:

La empresa Reingeniería, del exalumno Alejandro Stábile, que donó materiales esenciales.

La Fundación Loma Negra, que facilitó parte del mobiliario y organizó una jornada voluntaria con empleados de la empresa.

Los padres de la Asociación Cooperadora, estudiantes, exalumnos y auxiliares que colaboraron para que todo esté «reluciente».

El padre de Diego Wagner agradeció el homenaje, recordando que la escuela industrial «era todo para él» y que nunca se cansaba de hablar con sus compañeros de lo que sentía por la institución.

(En Línea Noticias)