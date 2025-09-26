Emotivo reconocimiento a quienes invierten y producen

Imágenes Mauricio Latorre

Olavarría fue anoche el epicentro de la emoción y el reconocimiento a sus hacedores. El Teatro Municipal se vistió de gala para albergar la primera edición de la entrega de premios «Olavarría Produce», un evento histórico que nació con el firme objetivo de destacar la trayectoria, capacidad e innovación de los actores fundamentales que consolidan a Olavarría como el «Corazón Productivo de la Provincia de Buenos Aires».

La propuesta, que busca establecerse como una fecha clave en el calendario local, fue fruto de una colaboración inédita y esencial: la organización conjunta entre el Municipio, la Cámara Empresaria, la Unión Industrial, la Sociedad Rural y la Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Olavarría.

Noche de Emoción y Encuentro

Minutos después de las 19 horas, un Teatro prácticamente colmado recibió a los protagonistas de la noche. Encabezando la jornada estuvo el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono, y el subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino, junto a otros referentes municipales.

Las primeras filas también contaron con la presencia de autoridades y representantes de las entidades organizadoras, además de emblemáticas firmas empresariales, industriales y comerciales del Partido.

El intendente Wesner no ocultó su emoción al dirigirse a los presentes: “La verdad que estoy emocionado como todos ustedes, por lo que hacen todos los días, que trabajan, que invierten, que producen, pero también por este encuentro porque el encuentro es necesario. Y vaya si es necesario, que me lo transmitieron en cada uno de los reconocimientos”.

El jefe comunal agradeció la articulación: “El agradecimiento a las instituciones intermedias que creyeron, confiaron en poder articular para tener esta noche en este maravilloso teatro, que es de todos. Poder disfrutarlo con la familia empresaria, con la familia trabajadora, que son los que apuestan todos los días a esta Olavarría que queremos empujar entre todos”, concluyó.

Más de 20 Reconocimientos Entregados

El diálogo permanente entre el Municipio y las instituciones intermedias permitió acordar la entrega de más de 20 reconocimientos en esta primera edición. Cada homenajeado que subió al escenario destacó que este tipo de eventos no solo es un honor, sino también un gran estímulo para seguir apostando, invirtiendo y trabajando en Olavarría.

La velada estuvo marcada por momentos de suma emoción, con la presencia de familiares y amigos, y el recuerdo vivo de quienes fueron esenciales para la trayectoria de las distintas firmas y hoy ya no están.

Entre las firmas distinguidas por su labor, legado, desarrollo e impronta, se encuentran: Zito y Priola, Visan Ingeniería, Supermercados Tres Estrellas, Todo Rulemán, Taller Avenida, Olafil, Metalúrgica Herrera, La Susana de Incaurgarat, La Casiana, La Casa de los Cristales, Grupo IMPO, Granito Serrano, Materiales Rurales El Quebracho, Deterxil, Singla Electricidad, Casa Silvia, Casa Bouciguez, Bolsas Olavarría y César Benigni.

Además, se reconoció a los primeros integrantes de la primera conformación de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Olavarría, junto con su actual conducción, la Unión Industrial, la Cámara Empresaria y la Sociedad Rural.

(La historia de cada una de las firmas reconocidas pueda ser consultada haciendo click aquí.)

La expectativa es alta: se buscará que en próximas ediciones se sumen más protagonistas para seguir reconociendo las historias de personas que, con esfuerzo y riesgo, construyen a diario una ciudad pujante.