Encontraron en buen estado de salud al menor de 13 años

El menor de 13 años que era intensamente buscado tras ausentarse de un establecimiento rural del partido de Olavarría fue hallado en buen estado de salud, por lo que se desactivó el protocolo de búsqueda.

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El hecho se había conocido este 27 de marzo, a partir de la denuncia realizada por su madre, quien indicó que alrededor de las 17:00 constató la ausencia de su hijo en el establecimiento “La Templanza”, ubicado sobre la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 330, en el Cuartel XII.