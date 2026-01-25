Escasa visibilidad por incendio de pastos provocò un triple choque en RN 226 y Emiliozzi, una mujer herida

Un siniestro vial múltiple se produjo sobre el puente Emiliozzi, en la ruta nacional 226, en dirección hacia la ciudad de Bolívar. El hecho involucró a tres vehículos que colisionaron debido a la falta de visibilidad provocada por un incendio de pastos en la zona.

En el choque se vieron implicados un Fiat Palio, una camioneta Chevrolet Tracker y un Chevrolet Corsa. La camioneta impactó contra el Fiat Palio y, posteriormente, el Corsa colisionó contra la parte trasera de la Tracker.

A raíz del impacto, una mujer mayor que se trasladaba en uno de los rodados fue derivada al Hospital Municipal por una ambulancia del servicio de salud pública de Olavarría para su atención.

En el sector el tránsito permanece disminuido, ya que los tres automóviles quedaron posicionados sobre la calzada y persiste el humo en el área. Trabaja en el lugar personal del Comando de Patrullas de Olavarría y la Unidad 11 de Bomberos Voluntarios, quienes se encargan de controlar el incendio de pastizales.