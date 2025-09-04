«Esta elección es importante para que no vuelvan la soberbia, la impericia, la descalificación y las irregularidades a la hora de gestionar»

El intendente municipal Maximiliano Wesner brindó el discurso final en el acto de cierre de campaña de Fuerza Patria en Olavarría.

Wesner habló ante una importante cantidad de vecinos que colmaron el gimnasio del club Pueblo Nuevo.

«Somos todos vecinos de Olavarría que queremos una mejor ciudad», fue una de las primeras frases que lanzó el intendente durante el discurso.

enlineanoticias.com.ar

Wesner habló del «rol trascendental» de Leonardo Yunger Sarrasqueta en la estructura municipal dado que tiene una fuerte ascendencia en las Mesas de Gestión Territorial. «Conoce cada rincón de Olavarría», dijo el intendente sobre su primer candidato a concejal.

Maximiliano Wesner destacó los valores de los otros candidatos y dijo, «es una lista integra, con mucho sentimiento de lo que venimos haciendo y lo queremos hacer.»

«Construir la mayoría necesaria, necesitamos mayor representación», expresó Maximiliano Wesner quien aclaró que eso servirá para concretar los proyectos y sueños de los vecinos.