Estado de salud del joven herido en el siniestro vial en Hinojo

Se conocieron este mediodía nuevos detalles sobre el grave hecho de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Spinetto y Uber, en la localidad de Hinojo. La víctima fue identificada oficialmente por la policía como Nahuel Ezequiel Averasturi, de 29 años.

De acuerdo con el último parte médico emitido a las 12:00 horas, Averasturi se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de Olavarría. El joven debió ser intervenido quirúrgicamente debido a los politraumatismos sufridos tras la colisión y su pronóstico actual es reservado.

El siniestro se produjo cuando el automóvil Fiat 147 conducido por Averasturi impactó contra un acoplado marca Golondrina que se encontraba estacionado en el sector. Si bien en un primer momento el conductor fue trasladado consciente por una ambulancia a cargo de la doctora María Ángeles Ferro, las evaluaciones posteriores en el centro asistencial determinaron la necesidad de la cirugía y su posterior ingreso a cuidados intensivos.

En el ámbito judicial, la causa fue caratulada preventivamente como «Lesiones por accidente». Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 10, a cargo de la doctora Mariela Viceconte, quien dispuso las actuaciones de rigor y la preservación del lugar para el trabajo de los peritos de Policía Científica.