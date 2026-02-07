Estar aislado enferma: el impacto de la socialización en la salud física

En una nueva entrega de CoNverSo por el canal de YouTube de En Línea Noticias, el licenciado David García advirtió sobre las consecuencias biológicas del aislamiento social.

Según el especialista en longevidad, los vínculos humanos funcionan como un protector fundamental contra enfermedades graves, situando a la socialización en el mismo nivel de importancia que la nutrición o el ejercicio.

García explicó que el contacto con otros no es solo una cuestión anímica, sino un factor determinante para la supervivencia. «El aislamiento social te aumenta el riesgo de cáncer, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de enfermedades neurodegenerativas», afirmó durante la entrevista con Fabricio Lucio.

El «efecto Roseto» y la vida en comunidad

Durante el encuentro, el profesional hizo referencia al «efecto Roseto», un caso de estudio donde una comunidad con hábitos de salud deficientes (tabaquismo y mala alimentación) presentaba índices de mortalidad bajísimos gracias a su cohesión social. «La socialización es el factor más significativo de larga vida y buena vida», subrayó García.

En contrapartida, el profesional señaló que la falta de interacción acelera el deterioro cognitivo y físico. «La socialización, relacionarse y demás, nos protege de un montón de cosas», indicó al analizar los pilares de las denominadas «zonas azules», regiones del mundo donde las personas superan los 100 años con autonomía.

La responsabilidad del entorno

Sobre el cierre, García expresó su deseo de que este conocimiento sea accesible para quienes hoy se encuentran solos o sin recursos para cambiar sus hábitos. «Ojalá que si alguno no tiene los recursos o las capacidades tenga la suficiente compañía o asistencia para lograr alguna de estas cosas», concluyó.

La entrevista completa, que aborda además la importancia de la fuerza física y el descanso, ya se puede visualizar en las plataformas digitales del diario.