Estás buscando un símbolo de paz (o un GPS)

El acto en Plaza de Mayo con asistencia desde Olavarría y el paro del STMO, todo por Cristina Fernández. ¿Se nacionaliza la campaña o tiene chances de localizarse?

Volver a las Fuentes, por Alexis Grierson y Josefina Bargas

“Argentina con Cristina”



Decíamos, hace una semana, que la decisión de la Corte, más allá de la situación judicial en sí, es que puso a Cristina en el centro de la escena política, corriendo a Milei de ese lugar que lo tuvo incluso desde la campaña 2023. Nada menor la movida.



Y este centro de la escena política tuvo su punto alto el miércoles, con una movilización que acompañaría a la ex presidenta a Comodoro Py para ponerse a disposición de la Justicia pero que, por la presión y el tenor de la marcha, generó que el Tribunal confirme la sentencia domiciliaria sin tener que presentarse en Tribunales, y que debería llevar tobillera electrónica.



La reconfiguración hizo que finalmente todo termine en Plaza de Mayo. En una de las tantas marchas a Plaza de Mayo.



Y una importantísima comitiva de Olavarría estuvo en Capital Federal. En un miércoles cargado de sentidos, desde el Intendente pasando por varios funcionarios, dirigentes de peso para el espacio como el ex diputado César Valicenti (de los que más se mostró en redes sociales) y otros integrantes del peronismo dijeron presente.



Cada uno con su tribu: si bien la convocatoria tuvo una pequeña merma por el cambio de último momento, se pudo ver a los integrantes de La Cámpora en la imponente columna del espacio, también a Eduardo Rodríguez y el intendente Marcos Pisano en la columna del Frente Renovador, y así con todos los espacios. También hubo un importante aporte del MTE, que llevó una gran cantidad de manifestantes que se sumaron a la delegación nacional, por citar algunos ejemplos.



Luego, lo ya visto: un mensaje grabado de Cristina que se escuchó en toda la Plaza, un simbolismo fuerte con el peronismo, y una lucha que el peronismo entiende que será muy larga. A futuro, dos elecciones. Y si bien todavía hay rispideces por el desdoblamiento, los sectores saben que adentro deberán estar todos. Y eso incluye a Kicillof, que fue con su flamante espacio Movimiento Derecho al Futuro.



Un dato que no podemos dejar pasar: en las últimas horas, quienes pusieron primera para reorganizar el espacio y pensar una estrategia electoral fueron … Máximo Kirchner y Sergio Massa, es decir, La Cámpora y el Frente Renovador. Quienes están ya en las tareas organizativas son dirigentes de los dos espacios y se prevé una reunión este martes donde juntarán a todas las fuerzas para encarar el proceso de unidad. ¿Quién se sumará el martes? El kicillofismo, que si bien se explicó que es “por no ser un partido” (como el PJ o el Frente Renovador) huele a que perdió protagonismo en la etapa que viene. Lo dejamos con asterisco, de todas maneras, porque todos los espacios hablan de unidad. Y porque siempre estamos listos para las sorpresas.



Por otro lado, y en referencia al corrimiento de la figura de Javier Milei, en breve habrá novedades: el jueves en La Plata se hará el “Congreso de La Libertad Avanza” que en lo concreto será el lanzamiento de la campaña bonaerense del oficialismo nacional. Allí estarán el Presidente, su hermana Karina (presidenta del partido) y Sebastián Pareja mostrará su despliegue territorial. Por supuesto que habrá presencia de la Séptima y de Olavarría.



El rebote local



Pero en Olavarría pasaron cosas. El Sindicato de Trabajadores Municipales avisó, un día antes, que adherían a un paro convocado por Fesimubo y la Confederación de Trabajadores Municipales.



“En momentos donde las reglas democráticas se ponen en juego y la persecución política recrudece, estamos donde tenemos que estar y adherimos a la medida de protesta junto al resto de los compañeros y las compañeras municipales de la República Argentina” definió el STMO.



La medida no cayó bien en general. A los ya sabidos cuestionamientos a los sindicatos que plantea un sector de la población, se le sumó que iban a mermar servicios de cercanía directa, como los maternales o los turnos programados del Hospital. Son, hoy por hoy, los dos sectores más sensibles de la comuna en término de la diaria social.



El Municipio horas después salió a confirmar que, a pesar del paro, los servicios esenciales estaban garantizados y sólo cerraría el Banco de Leche, que no funcionó durante el miércoles. En una recorrida por este newsletter, se supo que hubo algunos maternales que funcionaron, otros que no, y hubo una situación similar con los turnos del Hospital: hubo algunos que se suspendieron y otros no. La propia comuna en su gacetilla hizo saber que esta situación podría pasar, pero que lo esencial -y la atención al público en las áreas municipales- estaba garantizada.



De todas maneras, no quedaron exentos de las fuertes críticas por la decisión: varios sectores opositores en lo local salieron a cruzar al gremio y la comuna. Uno de los más visibles fue Francisco Gonzalez (UCR) que a tono con el acompañamiento y razón a la decisión judicial de que CFK cumpla su condena, dijo que los olavarrienses fueron “rehenes” de la militancia de los sectores peronistas.



“No se entiende esta decisión de frenar la actividad municipal para acompañar a una ex presidenta que ha sido condenada en todas las instancias posibles. En los tiempos difíciles que vive el Municipio de Olavarría, depende del esfuerzo de todos revertir esta situación. Instamos al gremio y al Ejecutivo Municipal a dar marcha atrás con la decisión tomada por respeto a los contribuyentes de Olavarría”.



Además, “es una falta de respeto que vecinos que tenían un turno médico programado se vean perjudicados por esta situación. No es serio”. En ese sentido amplió, “siempre acompañamos y defendemos las necesidades de los empleados municipales, pero esto es un exceso y un atropello a los contribuyentes”.



En un mismo sentido se expresaron tanto de La Libertad Avanza como el PRO. De hecho, Guillermina Amespil insistió en su idea -que explayó en la Rendición de Cuentas pasada- de “para qué querían el Municipio al final” si “tienen la chance de gobernar y hacen estas cosas, no se entiende”.



Por su lado, el sector de Por Más Libertad interpretó la adhesión al paro como una convocatoria del intendente Maximiliano Wesner: “consideramos inaceptable que el máximo representante del gobierno local utilice recursos públicos y paralice servicios esenciales con el único fin de expresar respaldo a una dirigente condenada por corrupción”. Esto no fue así, no fue Wesner quien explícitamente llamó a la medida de fuerza. En el comunicado no hubo alusión al STMO.



A toda esta situación, se le sumó otra señal para tener en cuenta: en la que la comisión de Desarrollo Económico del HCD se mostró mediante una foto tomada por González (UCR) en la que se agregó la leyenda “acá se trabaja”. Un guiño directo al paro del STMO. ¿Una particularidad? En la foto se vio a la concejal oficialista -e integrante de Movimiento Derecho al Futuro a nivel provincial- Liliana Schwindt, acompañada también por Carlos Coscia y Javier Frías (PRO) y Adela Casamayor (Por más Libertad).



¿Se localiza o nacionaliza?



Y todo este repudio, enojo y críticas nos lleva a un tema que se potenció con otra de las situaciones de la semana que queríamos traerles. Pensando en lo que viene, la elección será con temas de agenda local o haremos un plebiscito al Gobierno Nacional.



Puede que haya un poco y un poco. Pero hasta ahora, y según lo que hemos visto como destacado de los comicios distritales (con CABA como principal referencia) todo se nacionalizó. Con Cristina Fernández de Kirchner en el centro, pareciera que aún más. De hecho, casi que se volvió una condición sine qua non posicionarse sobre la decisión de la Corte.



¿Entonces? Bueno, analicemos desde Olavarría. Mientras el oficialismo trabaja el doble comando gestión = local, política = nacional (e incluso con otros voceros y actores por fuera del intendente Wesner) LLA y el PRO buscan localizar, algunos más que otros, al máximo todos los temas. Discutir la agenda local.



La Libertad Avanza lo intentó en reiteradas ocasiones, pero crecen bajo la sombra de Milei. Esto no es menospreciar el trabajo, es que dependen mucho de su líder político (que aún y a pesar de varias cuestiones mantiene una imagen positiva) para opinar y plantear varias quejas o cuestionamientos locales. Incluso, marcados en contradicción: mientras algunos sectores piden la realización de obra pública (como obras en cloacas y calles por citar dos ejemplos generales), Milei cortó la obra pública nacional y esto es celebrado por los mismos dirigentes. Ahí la cuestión puede perder peso.



Caso distinto es el del PRO, que salvo algún paralelismo con la situación de CFK o la pertenencia política de la gestión local, todo lo plantea en términos locales. Esto puede tener una doble explicación: la incertidumbre política nacional/provincial y hasta local (aún no termina de aclararse el panorama del acuerdo PRO-LLA) y haber tenido la experiencia de haber sido gestión los últimos 8 años.



El primer ejemplo fuerte y explícito fue la Rendición de Cuentas pasada, con un pormenorizado análisis. Sí, se puede caer en la conclusión de que termina siendo una devolución de varias gentilezas y una decisión política de rechazar, pero el análisis fue muy minucioso y concreto. Y 100% local.



Desde allí, incluso, han intensificado este intento por plantarse en la agenda local, algunas veces con éxito, otras veces con temas que se desdibujan.



El último ejemplo se dio esta semana, donde después de que el Municipio desmienta una acusación del PRO de que tenían dosis de fentanilo de un laboratorio prohibido por ANMAT guardadas de forma indebida en el Hospital, el gallismo volvió a la carga y pidieron hacer “vista de expediente” del tema.



“En la comunicación oficial del Municipio indicaron que ‘se puso en cuarentena toda la medicación de ese laboratorio desde el primer día’, pero sabemos que a la fecha sigue estando en el depósito del Hospital Municipal junto al resto de los insumos disponibles con simplemente un cartel de ‘No Utilizar’ y que incluso puede verse abierta y/o rota la envoltura de las cajas” insistieron los concejales.



Incluso, desmenuzaron minuciosamente la comunicación oficial de respuesta y hasta pidieron la “supuesta respuesta que el Municipio dio al pedido de informe del bloque La Libertad Avanza. El pedido de Informe fue el 11/25, aprobado por unanimidad sin respuesta del oficialismo, en la sesión del 22 de mayo; el Municipio dijo haberlo respondido el día anterior. No es posible”.



El tema lo llevaron hasta el punto de volver noticiable una vista de expediente, algo habitual en la gestión pública y que se puede hacer con un pedido en el Palacio San Martín. De todas maneras, no le quita importancia a la movida: instalar y discutir temas locales.



No dejemos afuera al radicalismo, que esta semana desde sus autoridades provinciales deslizaron que habría chances de ir con lista propia en las provinciales. Eso abre todo un panorama a la UCR local, que como ya vimos en temas anteriores, también se pone al frente en esto de localizar temas. Desde pedidos de infraestructura pasando por análisis de servicios, y más.



De hecho, su lejanía política con el peronismo y también con el movimiento libertario lo pone en un lugar más de “crítica hacia los dos sectores de la grieta” que le da otra cintura para pararse como alternativa. Con debilidades, sí, pero sin caer en alguna contradicción como LLA y la obra pública.



Hoy, pareciera que localizar es nadar contra la corriente: intentar instalar y discutir temas locales en una agenda completamente nacionalizada puede ser un riesgo. Hoy, es una apuesta. Después de configurada la campaña, veremos si se transforma en un acierto pleno. O habrá que buscar alternativas también en lo provincial y nacional.



Un lío con los pañales



Este mes se modificó el sistema de acceso a los Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.) que entrega PAMI: los pañales para sus afiliados. Ya no se retiran en las farmacias, sino que son entregados en los domicilios.



En Olavarría hay unos 900 afiliados que los reciben, aunque no todos pudieron acceder. ¿Por qué? En el cambio de modalidad, la base de datos tomada no tiene actualizados los domicilios de quien debe recibirlos. “Un 80% aproximadamente” ya se pudo entregar, contó el director local de PAMI, Guillermo Lascano.



El resto, se dejan avisos de visita desde el correo y, en caso de hallar a la persona beneficiaria se da aviso a Lascano para localizar a la persona. La recomendación es llamar al 138 para verificar, aunque según pudimos saber a través de los mismos afiliados y sus familias hay quejas por las dificultades para comunicarse a ese número.



El cambio de modalidad se argumentó desde PAMI en “un mejor servicio para los afiliados”, “un ahorro anual aproximado de $5.000 millones y el avance en la administración de recursos a través de reglas claras que privilegian la eficiencia y responsabilidad”.



Lascano se mostró confiado en que estos problemas se solucionarán para el mes próximo y ya quedará aceitado el sistema de distribución.



Hay más



Seguridad rural. Días pasados se reunieron los miembros del Foro de Seguridad Rural Argentino con autoridades de la Jefatura Departamental de Policía. Adelantaron su intención de reflotar un viejo proyecto de ley provincial para que las localidades ubicadas a más de 70 kilómetros de la cabecera pasen a depender del Comando de Prevención Rural, que cuenta con más recursos que las Departamentales. Espigas, Recalde y Blanca Grande quedarían incluidas en el cambio.



Avanza el debate sobre un proyecto de UCR para evitar robo de cables. Es una iniciativa presentada el año pasado y que pretende establecer reglas sobre la comercialización de metales. Actualmente está en la comisión de Hacienda: “esperamos que en las próximas sesiones se esté tratando y que salga. No queremos que salga a la fuerza, queremos que salga el mejor proyecto posible” dijo el concejal Francisco González.



Concesión de rutas y obras. Hace dos semanas se hicieron las audiencias públicas de Vialidad Nacional para informar sobre las futuras concesiones de rutas y las obras a realizar. Desde Fundación CEDA, de Azul, resaltaron que para la ruta 3 sólo se previeron trabajos de mantenimiento y no hubo anuncio de autovía, al tiempo que advirtieron la “imperiosa” necesidad de esa ampliación. “Del total de accidentes, más de 95% son choques frontales. La doble mano es imprescindible” dijeron.

El newsletter

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas