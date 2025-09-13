Este domingo Nerina Coria será parte de una edición extra de CoNverSo

enlineanoticias.com.ar

Este domingo 14 de septiembre, en una edición extra, se estrenará el episodio número 22 de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio.

En esta nueva edición de CoNverSo la protagonista será Nerina Coria.

Nerina es fundadora de CORE, un centro de rehabilitación que funciona en Olavarría y que se encuentra marcando tendencias en distintos aspectos en la ciudad.

Coria es Licenciada Kinesióloga Fisiatra formada en la Universidad de Buenos Aires donde además ejerció la docencia.

En su haber, Nerina Coria lleva más de 15 años de formación y docencia en Rehabilitación Vestibular.