Familias con TDAH de Olavarría repudian el veto a la ley de emergencia en Discapacidad

En un comunicado que firma la Presidente Asociación Civil Familias TDAH Olavarría, Maite Salerno y Romina Rodríguez, Secretaria Asociación Civil Familias TDAH Olavarría, la entidad manifestó su repudio al veto a la ley de emergencia en discapacidad.



Remarcan el pedido a los representantes que, «nos vean, no somos invisibles, y se comprometan con una causa que no distingue ni banderas, ni partidos, ni religión.»



En ese sentido señalan que, «tenemos necesidades y derechos que nos amparan. No buscamos festejar una ley buscamos que se cumplan los derechos. Para quienes no conviven con la discapacidad solo a modo rápido e informativo les contamos que nuestro día a día es difícil, terapias, medicación y acompañamiento terapéutico ( lo que ronda la hora de un AT entre $5000 y $7000 lo que sería por semana mínimo $100.000).»



Que muchas familias hacemos más de 5 terapias por semana, que si no existieran estos derechos que otorga un CUD estamos hablando de mínimo $30.000 cada sesión de psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogía, control médico profesional, por solo nombrar algunas ( a un promedio de 3 semanales, solo $90.000 por semana) que muchos tomamos más de tres medicamentos al día que también superan cada uno entre $40.000 y $100.000.



Que muchos también necesitamos de acompañantes terapéuticos y ahí entramos en otro reclamo dentro de este mismo veto… Los prestadores de salud quienes nos acompañan y hacen que nuestro día a día sea más fácil y podemos ver los avances y mejor calidad de vida, lamentablemente los nomencladores no se actualizan desde hace más de un año. Cómo familias estamos agradecidos de su compromiso, dedicación y profesionalismo valorando que en la mayoría de las veces excede los 40 minutos de una terapia y pasan a escucharnos y acompañarnos 24 x 7 los 365 días del año.

Pero nosotros SÍ RECONOCEMOS SU TRABAJO y es difícil sostener también sus gastos sin actualizaciones lo que conlleva a que dejen de trabajar por obras sociales y a nosotros nos quedemos sin la cobertura por no poder afrontar estos gastos.



No dejamos de reconocer también el reclamo y la necesidad de los talleres protegidos que sus sueldos son inferiores a $30.000 y su labor es igual a la de cualquier trabajador.



No es nuestra culpa la discapacidad. No es cortar por el más débil. Es acompañar, crear políticas públicas que ayuden a quien más lo necesita y no cortar derechos a los más vulnerables.



Entendemos que todo caso que tenga irregularidad debe ser auditado, y de no corresponder que se sancione como se debe. Pero no cortar el hilo por el que no solo más lo necesita y tiene un derecho real.

Por esto y por muchas cosas más que podemos contarles de nuestro día a día. Le pedimos a TODOS LOS LEGISLADORES que tengan la empatía de acompañar ni más ni menos a quienes les dimos el voto para que nos representen y digan NO AL VETO DE LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD, No sean indiferentes, vetar esta ley es abandonarnos.