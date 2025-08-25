Federico Aguilera en CoNverSo: La defensa de la gestión de Maximiliano Wesner y críticas a la oposición por la «falta de ideas»

CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias, tendrá está semana un día especial de emisión: el nuevo episodio se estrenará el martes 26 de agosto, dado que el miércoles se realizará el debate de candidatos y candidatas a concejales en la Facultad de Ingeniería de la UNICEN.

Quien se sube a CoNverSo es el concejal y presidente del Partido Justicialista de Olavarría, Federico Luis Aguilera.

El dirigente dejó claras definiciones sobre las políticas que implementa el gobierno de Javier Milei y en el plano local defendió la gestión de Maximiliano Wesner.

Habló de la falta de ideas de la oposición local y demandó que no han hecho una sola gestión en favor de los vecinos y vecinas de Olavarría pese a integrar el gobierno nacional.

¿Quién gobierna en Olavarría? Fue una de las preguntas que respondió Federico Aguilera y dejó en claro que no tiene sentido discutir que Maximiliano Wesner es la máxima autoridad municipal.

El concejal habló además de las denuncias de corrupción contra el gobierno de Ezequiel Galli y se lamentó que la justicia no haya avanzado con más celeridad.

Anota el estreno y activa el alerta: Martes 26 de agosto a las 19 horas