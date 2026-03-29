Fin de una época: A un año del cierre pusieron a la venta el predio de la ex fábrica FABI en Hinojo

El próximo 8 de abril se cumplirá un año del cierre de la ex fábrica FABI en Hinojo. En ese contexto, en las últimas horas una inmobiliaria local anunció la puesta en venta de las emblemáticas instalaciones.

El predio, ubicado sobre avenida Libertad, cuenta con una superficie total de 14.000 m² y alrededor de 9.200 m² cubiertos, con infraestructura preparada para actividad industrial.

Se trata de la ex planta de producción de bolsas, equipada con naves de gran porte, ingreso y egreso para maquinaria pesada, contrapiso de hormigón de alto tránsito, oficinas, vestuarios y playa de estacionamiento.

La novedad se conoce a días de cumplirse el primer aniversario del cierre, que marcó un fuerte impacto en la localidad de Hinojo y significó el fin de una de sus principales fuentes laborales.