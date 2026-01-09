Fotos al 100: con récord de inscriptos se desarrollo la primera Crrecaminata del 2026

Imagenes Mauricio Latorre

Este jueves 8 de enero se llevó a cabo la primera Correcaminata Nocturna de la temporada en el marco del programa municipal “Olavarría en Verano”. La competencia, que contó con más de 200 personas inscriptas, tuvo como ganador a Alfredo Ardiles.

El evento se desarrolló en las inmediaciones del Centro Cultural Municipal “San José”, punto que funcionó como largada y llegada de la prueba principal de 3 kilómetros, la cual inició a las 21 horas.

La jornada comenzó a las 19:30 con una clase abierta de gimnasia a cargo de profesoras del staff de Deporte Social de la Subsecretaría de Deportes. Posteriormente, a las 20:30, se realizaron las carreras infantiles destinadas a niños y niñas de distintas edades.

Desde el Municipio de Olavarría se informó que el calendario de Correcaminatas Nocturnas continuará con próximas fechas tanto en la ciudad como en las localidades del partido.