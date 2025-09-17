Fotos al 100: Contundente marcha en defensa de la universidad pública en Olavarría

Fotos: Mauricio Latorre / En Línea

Este miércoles Olavarría no fue la excepción y las calles de la ciudad se vieron colmadas de una importante cantidad de personas que salieron a marchar en defensa de la universidad pública.

La Marcha Federal era una convocatoria lanzada a nivel nacional y que además coincidió con la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación en la que se rechazó el veto a la ley de financiamiento universitario.

En nuestra ciudad encabezaron la marcha la decana de la Facultad de Ingeniería, María Peralta, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Gustavo Flensborg y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Gustavo Otegui.

La defensa de la universidad pública atraviesa distintos actores de la sociedad y eso quedó materializado en la marcha toda vez que se sumaron a la movilización dirigentes sindicales, políticos y sociales. Estuvo presente el intendente municipal Maximiliano Wesner.

La marcha se inició en la Facultad de Ciencias de la Salud y desde allí, por Pringles, caminaron hasta Necochea para llegar a Rivadavia desde allí hasta General Paz. En ese punto caminaron por Vicente López y concluyeron en el Paseo Jesús Mendía.

Fue en el Paseo Jesús Mendía donde se cantó el Himno y se leyó el documento de la convocatoria.

Documento