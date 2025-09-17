Fotos al 100: Contundente marcha en defensa de la universidad pública en Olavarría
Fue una de las tantas réplicas que se registraron a lo largo y a lo ancho de la Argentina. La Cámara de Diputados de la Nación rechazó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
Fotos: Mauricio Latorre / En Línea
Este miércoles Olavarría no fue la excepción y las calles de la ciudad se vieron colmadas de una importante cantidad de personas que salieron a marchar en defensa de la universidad pública.
La Marcha Federal era una convocatoria lanzada a nivel nacional y que además coincidió con la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación en la que se rechazó el veto a la ley de financiamiento universitario.
En nuestra ciudad encabezaron la marcha la decana de la Facultad de Ingeniería, María Peralta, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Gustavo Flensborg y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Gustavo Otegui.
La defensa de la universidad pública atraviesa distintos actores de la sociedad y eso quedó materializado en la marcha toda vez que se sumaron a la movilización dirigentes sindicales, políticos y sociales. Estuvo presente el intendente municipal Maximiliano Wesner.
La marcha se inició en la Facultad de Ciencias de la Salud y desde allí, por Pringles, caminaron hasta Necochea para llegar a Rivadavia desde allí hasta General Paz. En ese punto caminaron por Vicente López y concluyeron en el Paseo Jesús Mendía.
Fue en el Paseo Jesús Mendía donde se cantó el Himno y se leyó el documento de la convocatoria.