Fotos al 100: En el autódromo homenaje a los caídos en moto

Imágenes Mauricio Latorre

Este sábado en el autódromo del AMCO se realiza una jornada única, con la llegada de motociclistas de todo el país para realizar como fue instituido cada 16 de agosto un homenaje a los caídos en moto, en el transcurso de la jornada que culmina a las 16 horas se realizaron charlas viales, shows, exhibiciones y un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Cada 16 de agosto se celebra el «Dia de los caídos en moto que procura homenajear a todas las personas fallecidas en accidentes de motos. Esta efemérides surgió en Olavarría, donde se estableció la fecha por ordenanza, pero se conmemora en distintos puntos del país.



La idea surgió en Olavarría, cuando un 16 de agosto del año 2013, hubo un accidente de moto y falleció Guillermo Federico Block. Su hermano Germán, logró que se legisle en el Concejo Deliberante el Día de los caídos en moto para recordar a todas aquellas personas fallecidas en accidentes de tránsito en moto.



Desde ahí se fue impulsando la recordación a todo el país y fueron las redes sociales quienes llevaron el mensaje a lo largo y ancho del país, en su particular manera de legislar.



Desde entonces, cada 16 de agosto, es un día para tomar conciencia sobre la seguridad vial, la importancia de proteger cada vida y la de los demás respetando las normas de tránsito.



En la fecha se busca, además de resaltar ‘no más muertes por negligencia crear vínculos entre familiares para comprender la importancia de conducirse con cuidado y precaución, y que cada 16 de agosto, se tome conciencia, generar actos en todas partes del mundo y analizar problemáticas viales, para evitar accidentes, procurar caminos bien señalizados así sean de tierra, y erradicar todo lo que sume mas muertes.



