Fuerte choque entre una moto y una camioneta en Olavarría: trasladan a una joven al Hospital Municipal

​Una joven fue trasladada al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura de Olavarría luego de un violento choque ocurrido en el microcentro de la ciudad en la tarde de este jueves.

​El siniestro se produjo en la esquina de Lavalle y Coronel Suárez, una intersección neurálgica para el acceso al microcentro. En el lugar impactaron una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y una camioneta.

​La moto era conducida por un joven, a quien acompañaba una mujer. El otro vehículo, una camioneta, era manejado por un hombre.

​A raíz del impacto, la acompañante de la motocicleta fue asistida en el lugar y luego trasladada al Hospital Municipal por una ambulancia de Especialidades Médicas Olavarría (EMO) con algunos golpes. Según las primeras informaciones, las heridas no revisten gravedad.

​Debido al operativo de asistencia y pericias, la circulación vehicular en la zona es lenta y limitada, afectando uno de los principales accesos al microcentro de Olavarría.

​(En Línea Noticias)