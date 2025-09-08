Fuerza Patria con Leonardo Yunger a la cabeza ganó la elección de Olavarría

Foto: Mauricio Latorre – En Línea Noticias

Fuerza Patria con Leonardo Yunger Sarrasqueta a la cabeza ganó la elección en Olavarría: El oficialismo consiguió 22.065 votos lo que representó el 38,81 % de los votos.

En segundo lugar se ubicó la alianza La Libertad Avanza encabezada con Nicolás Zampini que logró 20.076 y representó el 35,31%.

En tercer lugar quedó ubicada la alianza SOMOS con Belén Vergel a la cabeza consiguió 5.468 y representó 9,61%.