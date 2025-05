Fumata blanca

Un paraguas que contiene

En la semana vimos cómo se reforzó el armado del kicillofismo. Por un lado, la oficialización de la designación de Coordinadores de Articulación Regional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, cargo que en la Séptima recayó en Liliana Schwindt. Los cargos se nombraron hace dos semanas, pero recién ahora se conocieron públicamente.

Por otro lado, Tapalqué fue la sede de una cumbre casi fundadora del Movimiento Derecho al Futuro en la Séptima Sección. Más de 400 dirigentes participaron, y obviamente hablaremos de las presencias locales más allá de las figuras de los distritos seccionales. Hay una sorpresa, un mensaje, y algunas particularidades.

Esto tiene, además, un contexto: entre las internas entre el kicillofismo y el internismo la presencia olavarriense fue importante pero con un mensaje seccional, más no local: según logró saber este newsletter, el trabajo en unidad local “no está en cuestión” y más allá de los apoyos a CFK, Kicillof u otro referente dentro de Unión por la Patria, el apoyo a Wesner como dirigente principal en Olavarría está “garantizado”.

Volvemos a Tapalqué: el encuentro recibió a Carlos Bianco que llegó con Javier Rodríguez y la diputada Susana González. La unidad del peronismo y la oposición al gobierno de Javier Milei fueron los ejes centrales del debate hacia adentro.

Primero vimos las fotos y resaltó el ex intendente José Eseverri, quien además habló en el encuentro. Fue una presencia sorpresiva, ya que no se había adelantado su asistencia.

Liliana Schwindt se ubicó como la principal referente de Olavarría. A ella se sumaron otros funcionarios provinciales como José Gervasio González Hueso y Marcelo Cunioli; el secretario del senador provincial Eduardo Bucca, Einar Iguerategui, el secretario general de los Trabajadores Municipales, José Stuppia junto al asesor del gremio y ex concejal Sergio Milesi, integrantes de “Nuestramérica”, del Movimiento Mayo, las concejales de Unión por la Patria Hossana Cazola (también titular de la CTA Regional) y Telma Cazot, integrantes de Suteba, del espacio Movimiento Mayo, entre los más destacados. ¿Un dato? Si bien estuvo Stuppia, muchos aclararon que esto no significó que su representación fue por la CGT, que si tuvo representación local con Carlos Manzur, que habló en el encuentro como representante principal de la Central General de Trabajadores en Olavarría.

Los principales oradores del acto fueron el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, y Bianco. Ambos coincidieron en el mensaje, que fue doble: centralizar críticas en Javier Milei y ubicar a Kicillof como el principal opositor. En el medio, construir “una respuesta colectiva frente al daño que las políticas nacionales le están provocando al pueblo trabajador y a los jubilados” -en palabras del intendente- y definir a MDF como “un paraguas político para contener a compañeros de distintos espacios” -en palabras del ministro-.

Y justamente, esto va a ser uno de los desafíos del armado, lo que va a poner en juego el liderazgo de Kicillof básicamente, la contención de todos estos sectores en un armado que, en el caso de la Séptima, tiene muy pocos lugares electorales. Ahí fue clave uno de los puntos planteados desde los distritos: el respeto a las decisiones locales en la conformación de listas.

Interpretamos como parte de la estrategia de ubicar a Kicillof y su gestión como la principal oposición a Milei la designación de los cargos regionales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Liliana Schwindt, que seguirá como concejal, será la cara visible de las políticas del ministerio de Andrés Larroque, otro de los armadores del gobernador.

El rol en concreto es de “supervisión” y no implicará cambios para el funcionamiento de los programas. ¿Y entonces, por qué ahora se necesitan estas coordinaciones y no en los cinco años anteriores de la gestión de Larroque? La olavarriense dio una pista: “el Ministerio pone muchísimo dinero en cada municipio” y la intención es exponer claramente el “origen provincial” de esos fondos que ejecutan las intendencias. Una especie de subrayado sobre la gestión en el área social que contiene las consecuencias de las medidas nacionales y que deriva fondos a los distritos. ¿En todos los distritos por igual? ¿Veremos diferencias entre los casos que gobierna el peronismo y los que gobierna una oposición? Habrá que prestar atención.

La agenda de Wesner a un paso de la campaña

Mauricio Latorre

Durante la semana vimos varios actos encabezados por el intendente. Presentación, inauguración, lanzamiento. Hubo para todos los gustos. Nos vamos a detener en lo que pasó el jueves: a la mañana se inauguró el Jardín Maternal Municipal en Loma Negra y a la tarde se presentaron más de 100 policías que se sumaron a la UTOI.

En los dos actos hubo una palabra repetida: arraigo. Para expresar una intención de la gestión de generar condiciones, de invitar a vivir y quedarse, de desarrollar valores de cercanía y comunidad. Estas definiciones se presentaron en un eje que podemos resumir como “cumplimiento de promesas”. El intendente repasó sus propuestas de 2023 y cómo se han plasmado en su año y medio de mandato.

En Loma Negra, además, habló del “rol del Estado”: “Los olavarrienses y los vecinos de la Villa estuvieron esperando muchísimo tiempo que esto se construya, se realice. Pero muchas veces escuchamos que el mercado lo puede solucionar o el privado lo puede hacer. Pero en tantos años, ningún privado vino a invertir en esta localidad para abrir un jardín maternal” dijo Wesner.

Frente a la UTOI habló también de la coordinación con la Provincia en materia de políticas de seguridad.

Dos exposiciones que leemos en clave de la campaña que se viene.

Una respuesta al discurso libertario sobre el rol del estado, el achicamiento y el ajuste. La gestión de Milei es intervencionista como tantas otras a cargo del estado nacional, pero fue muy efectiva en términos de definirse como liberal e instalarse discursivamente de esa manera. El peronismo, especialmente el sector “cristinista” está decidido a mostrar esta contradicción de cara a las legislativas. Wesner anticipa que en lo local sigue dispuesto a dar el debate.

Otro costado de esa discusión se presentó en la sesión del Concejo Deliberante, aunque no tuvo mayor repercusión en la dirigencia: se aprobó por mayoría la resolución que impulsó la bancada de La Libertad Avanza para “sugerir al Ejecutivo” dar de baja el decreto 1621/16 que establece las bonificaciones de sueldo para funcionarios. El objetivo es “acomodar las cuentas públicas de una vez por todas para que podamos prosperar” dijo Oliver Gamondi al presentar la propuesta y recordó que cuando se emitió el decreto “la actual fuerza política del oficialismo había rechazado esta bonificación”.

La votación aunó a la mayoría opositora: sólo Unión por la Patria votó en contra. Pero, justamente decimos que no tuvo mayor repercusión en la dirigencia, porque no hubo respuesta ni aportes de ninguna de las otras bancadas.

Respecto del acto de la UTOI reiteramos lo que ya hemos dicho en ediciones anteriores: la seguridad será seguramente un tema destacado de la campaña. Para los Municipios es una cuestión compleja siempre, ya que las gestiones locales son el blanco de los reclamos, al menos el primero, pero no tienen la batuta para las respuestas que, en mucho, es responsabilidad y decisión provincial.

En estos días, la UCR local insistió: “la inseguridad ha crecido notablemente en nuestra ciudad, con un Municipio y una Provincia que no dan respuestas”. Repasaron una decena de iniciativas y propuestas que el bloque de concejales ha presentado en los últimos años y que hasta el momento ninguna gestión municipal ha implementado.

Un cuestionamiento impensado

En la semana que pasó fue el Día de la Minería. Por la fecha el Municipio emitió un informe https://www.olavarria.gov.ar/wp-content/uploads/2025/05/Estadistica-Mineria-1%C2%B0trimestre-2025-1.pdf que hace hincapié en la baja de despachos de cemento y áridos en la comparación entre 2023 y 2025. “Estos niveles a la baja de la producción repercuten de forma directa a nuestra ciudad, con la consecuencia más dura que son los despidos en el sector y de mano de obra en los trabajos indirectos, baja en el consumo en los distintos rubros comerciales, baja en la recaudación por pago de tasas municipales y menor recaudación en lo que respecta al impuesto a la Piedra” se presentó.

En los últimos meses se han observado registros positivos de la actividad cementera en la comparativa interanual. ¿Es un repunte de la actividad? “Los pequeños repuntes que se pueden observar con respecto al 2024 no logran compensar la gran caída a partir de diciembre de 2023” sostuvo la Secretaría de Desarrollo Económico.

En ese marco fue entrevistado José Pizone de Canteras Piatti e integrante de la Cámara de la Piedra en Radio Olavarría. Y se despachó con que los empresarios mineros no quieren pagar el Derecho de Explotación de Canteras aduciendo la situación de crisis -que definió como “terminal”- y que es inconstitucional.

“Da bastante bronca que el Municipio nos siga cobrando un Impuesto a la Piedra que es totalmente anticonstitucional, que no corresponde, que es un número enorme y que, realmente, nosotros como contrapartida no recibimos nada” dijo. Bueno, si vamos a lo técnico es un «derecho» lo que se cobra y, al igual con que un impuesto, no implica recibir nada a cambio por parte del estado.

Y el reclamo de inconstitucionalidad se llevó a la Corte Suprema de Justicia en los orígenes de la aplicación del cobro y quedó habilitado. Así se ha sostenido en más de 70 años de recaudación municipal. El momento elegido es clave: traer de nuevo el tema cuando, justamente, estamos a las puertas del cambio de composición de la Corte. Este newsletter hizo el repaso histórico y siempre que estamos ante cambios en la conformación de jueces de la Corte, se cuestiona el Impuesto a la Piedra.

También dio cuenta de que en la cámara que representa “apoyamos todas las medidas en gran parte que el gobierno está tomando con el dólar, con la parte financiera”, pero Pizzone declaró que “no entendemos” la paralización de la obra pública. Informó que han mantenido reuniones con autoridades para plantear el tema y señaló sobre los argumentos expuestos: “el cuento de la corrupción en la obra pública es totalmente subsanable, si vos tenés funcionarios totalmente probos”.

¡Elecciones! Cambios en la primera

Tras días de incertidumbre, cuentas y rosca, pasó la primera elección de las sedes de Unicen en Olavarría. ¿Se acuerdan que dijimos que estas situaciones son una foto y que todo puede cambiar de un día para el otro? Desde el lunes se percibía otra sensación a la que se vivió todo este tiempo en Sociales. “Algo cambió” fue una frase que se escuchó desde ese momento.

Lo que parecía un empate o un triunfo ajustado terminó con una diferencia un poco mayor a la esperada y Gustavo Flensborg y Nicolás Casado fueron consagrados como los nuevos decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicen.

En el medio, un fuerte estado de rareza por la denuncia de “aprietes” para modificar votos -algo que anticiparon a este newsletter que se buscará indagar o profundizar desde Consejo Académico dada la gravedad de los dichos- y algunos votos justificados en que se vendrán cambios “históricos” contra dirigentes que “marchan por la universidad pública pero luego votan o acompañan a dirigentes que votan por los recortes en la educación”.

Primero, lo saludable: bienvenida la discusión y la ruptura de un status quo dentro de la Facultad, a discutir política universitaria se ha dicho. El jueves, los pasillos de la casa de estudios se vieron repletos como hacía mucho tiempo no pasaba. Consejo Académico repleto, con más de 50 personas dentro, sumadas a otro medio centenar que se quedó afuera de la sala y también en los pasillos, en un lugar acondicionado para seguir la asamblea en una transmisión en vivo. Se vio hasta docentes jubilados que asistieron a acompañar el proceso, el primero en la historia de Sociales desde su fundación.

Ese peso de ser la primera en la historia también recayó en la fuerte tensión de los 12 representantes que votaron. Los votos que se mostraron en duda (o que no lo estaban y dudaron en los últimos días) decantaron todos en Flensborg y Casado, que se impusieron por 8-4 ante la fórmula de Maximiliano Peret y Emilio Tévez.

Insistimos: hubo una grave denuncia de aprietes para torcer voluntades que, según expresaron desde la agrupación estudiantil FEPS, no lograron amedrentar para cambiar su voluntad. Se buscará llevar claridad con este tema en las próximas semanas para avanzar en caso de que los hechos se corroboren, y evitar problemas en el futuro próximo.

Desde la oposición, más allá de perder en asamblea, hubo conformidad, aceptación e incluso una multitudinaria reunión en el centro de estudiantes (gestionado por el MES, que votó a favor de la fórmula de Peret y Tévez) en donde se valoró el origen de la idea que derivó en La Militancia: la toma de la Facultad en tiempos de protesta por los recortes presupuestarios que unió al sector estudiantil y no docente por la “falta de escucha y respuestas” de la actual gestión que finaliza su mandato. De allí surgió una idea que sumó adeptos, que propuso a Peret y que sumó a Tévez. Hubo adelanto de que continuarán como grupo, funcionarán como oposición y que habrá actividades y movidas para plantear una alternativa de cara a los próximos cuatro años.

También se vieron negociaciones, diálogos permanentes entre claustros, e incluso con dirigentes políticos para generar acuerdos y así, sumar voluntades. En el medio, la búsqueda de la representatividad quedó en cuestión y, de mínima, muchos adelantaron que comenzarán a trabajar para empezar a “discutir todo”. ¿Qué significa esto? Trabajar para ocupar uno de los 12 lugares del Consejo y hacer política desde allí. Ya el mes próximo habrá elecciones estudiantiles, que definen 4 de esos 12 lugares.

De hecho volvemos al inicio de la discusión planteada por este newsletter meses atrás cuando comenzó el proceso: Sociales aún se debe un debate muy intensivo para indagar las razones por las que 24 años después (que serán 28) Arqueología y el área de Educación/Profesorado ocuparon el cargo de decano y vicedecano de forma ininterrumpida. Por el tenor de los resultados y las campañas, es algo que prevalecerá en agenda de debate.

Volvemos al inicio, sea bienvenido el debate político a la universidad, y en este caso a la Facultad de Ciencias Sociales.

¿De las otras dos casas de estudio? Por ahora la foto sigue igual al menos en la última semana. Todos los ojos se posaron en Sociales para prever o seguir de cerca el futuro de sus propios procesos electorales. Está tensa la cosa, diría un conocido que caminó los pasillos de la sede de Unicen.

La madre de las elecciones

Pero además, este miércoles serán las elecciones en el rectorado, con dos listas en pugna y un cambio en la sensación en las últimas semanas que deja un poco mejor posicionado al actual rector Marcelo Aba que comparte fórmula con la actual vicerrectora, Alicia Spinello.

A tener en cuenta dos cuestiones importantes: más allá de que ya hubo elecciones en dos casas de estudio (Derecho y Sociales) los que voten en las próximas horas serán los mismos consejeros de las casas de estudio, eso no varía.

Lo otro a tener en cuenta es que en diálogo con fuentes de varias facultades tanto de Olavarría, Azul y Tandil es que se presume una elección que puede tener su punto de quiebre con lo que pase en Olavarría. “El que consiga más votos de la sede Olavarría se puede llevar la elección” indicaron, teniendo en cuenta que la distribución de la fórmula opositora (Derecho en Azul, Exactas en Tandil) ha puesto la situación más pareja de lo que se creía.

Si bien es algo que Volver a las Fuentes ya había adelantado semanas atrás, mientras se acerca la fecha es algo que se escucha con mayor resonancia. De hecho, varios integrantes de las comunidades universitarias empezaron a moverse con mayor intensidad (y ya venía siendo mucha) para tratar de llevar la mayor cantidad de adhesiones posibles a Tandil, en una asamblea que se prevé plagada de complejidades y negociaciones, donde entran a discutir varios actores incluso por fuera de la Universidad y donde la crisis económica presupuestaria aguda lleva a buscar salidas y nuevas relaciones, como las que pueden acontecer tanto con la Provincia como con los Municipios implicados en el acto eleccionario: Tandil, Azul y Olavarría.

Pero agendemos para el miércoles próximo: Olavarría puede ser clave en la definición. El domingo que viene les contaremos los detalles.

De denuncias a alejamiento por lavar la camioneta

¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de la insólita denuncia anónima a Guillermo Lascano por cuestiones que fuimos desmintiendo, y que al final señalamos una situación en la CNRT por el alejamiento del libertario Carlos Antonini? Bueno, el propio Antonini desmintió los hechos el lunes siguiente a la publicación de este newsletter -lo que vale la aclaración- pero en el medio sucedió un hecho un tanto particular que vamos a mencionar, para que los que pregonan el odio a los periodistas lo hagan con argumentos más sólidos.

A ver: Antonini eligió “Levantate” por FM Sapiens para denunciar lo dicho por un portal provincial https://www.todoprovincial.com/cnrt-renuncio-un-funcionario-de-milei-en-olavarria-y-denuncio-violencia-laboral-en-la-libertad-avanza/ y que además otras dos fuentes reforzaron a Volver a las Fuentes. Lo particular es que Antonini admitió, en un diálogo por fuera del aire radial, que recibió los mensajes y llamadas de este newsletter pero que no atendió dado que la referencia el espacio catalogó a esta publicación (y a Central de Noticias) como “un medio kirchnerista”.

Lo concreto es que más allá de la defensa de Antonini, el espacio pidió en un particular comunicado difundido a todos los medios de la ciudad “responsabilidad informativa” a la hora de dar a conocer este tipo de hechos. Si comunicarse con el implicado, darle la oportunidad de que desmienta los hechos que se le imputan antes de publicar la información y que elija no responder para evitar una publicación no es manejarse con responsabilidad, quizás estamos ante las puertas de la fundación de una nueva escuela de periodismo, la escuela libertaria. Si no responden, no se publica nada. Son raros, eh.

Bueno, basta de periodismo de periodistas -o de periodismo libertario- vayamos al contenido: Antonini dijo que conoció a Milei en 2015 cuando tenía una peluquería en Capital Federal (el dirigente es estilista de profesión) y que cuando lo vio en la televisión quedó maravillado con sus ideas. Y lo empezó a seguir: “me quedó algo que dijo que fue que para cambiar las cosas hay que meterse en el barro. Y eso hice”. Fue, paradójicamente, chofer de la camioneta por la que Milei se paseó por nuestra ciudad con motosierra en mano.

El trabajo con Lascano y Arouxet (dijo que sigue haciéndolo, no hubo presiones y trabaja junto a ellos en la actualidad) sumado a una experiencia en líneas de colectivo de larga distancia lo llevaron a la CNRT. “Yo muy bien no sabía qué era lo que había que hacer, pero bueno, me capacitaron y me anticiparon que era un trabajo en el cual yo tenía que gestionar cosas políticas para la Agencia y, a su vez, trabajar y estar a la par de los fiscalizadores”. Admitió además que “no estaba solo, estaba con dos abogados más, más el equipo que había quedado de la gente que había puesto en su momento Eduardo Rodríguez.

Dijo que el motivo de su alejamiento fue la resistencia a los cambios que tuvo dentro de la oficina, y las diferencias que tuvo con sus superiores: “teníamos una camionetita para manejarnos y llegar a las distintas ciudades, hacer los controles, y en el mes de febrero la camioneta se le termina el cupo para cargar gasolina. Y no pudimos ir a distintas ciudades porque no había gasolina”. Por ello, explicó que “era el vehículo oficial de la oficina y se usaba para hacerse el traslado del personal, irse a buscar al trabajo, a la casa. Se lo llevaban para su domicilio porque supuestamente no había una cochera, no había un lugar donde cuidarlo, qué sé yo, y lo llevaban a su domicilio. Entonces tomé como decisión que quedara en la terminal y que cada personal se dirigiese al punto de trabajo en sus vehículos personales o por sus propios medios. Y, bueno, ahí empezó el cuestionamiento de que si la camioneta la iba a lavar yo, si de ahora en más me iba a hacer cargo yo, y no sé”.

Después, “me pongo a lavar la camioneta en un control, en el Peaje, y me cuestionaron que no era el lugar, que los iba a arrastrar a una sanción y, bueno, cosas así que no dejaban que uno trabajara tranquilo, que tomara decisiones. Cuando lo planteo a la parte superior mía, en CNRT, no encuentro una respuesta favorable, entonces digo qué estoy haciendo acá, si no es un apoyo, si uno no recibe un apoyo, es como que te están tirando a la jaula de león y no te están dando una herramienta”.

Dijo que por estas razones decidió irse y que se lo comunicó a Arouxet y Lascano, de quien recibió apoyo. Sobre la denuncia de que debía entregar una parte de su sueldo para el partido La Libertad Avanza, dijo que no tiene opinión sobre la práctica pero “por mi parte, a mí nadie me vino y me dijo tenés que aportar. De última no lo veo ni mal ni bien. Pero yo, por mi parte, ya te digo, no vino nadie y me dijo, mirá, hay que aportar tanto o este puesto vale tanto. ¿Se entiende?”.

La agenda libertaria al pie de la letra

Tal como aconteció en otros puntos de la Provincia con puntapié desde el gobierno nacional, Guillermo Lascano confirmó que los concejales del espacio presentaron un proyecto en el HCD para que Coopelectric cumpla con las resoluciones que obligan a quitar impuestos provinciales y nacionales de las facturas de Luz y Agua, dejándolas “limpias” de cargas tributarias por fuera del servicio.

Se suma también el Gas, por lo que estaría implicada Camuzzi Gas Pampeana en la propuesta: “Así como lo dispuso el gobierno nacional, en Olavarría presentaremos una ordenanza para que las concesionarias de servicios públicos cumplan con la norma”.

La ordenanza, vale decir, pone una serie de plazos a cumplir por las entidades de servicios para que quiten lo externo de la factura y sólo quede el consumo. Indirectamente, las boletas bajarían su precio y obligarían a los Estados provincial y municipal a “blanquear” lo que se cobra dentro de la factura.

Es un debate que ya lleva un tiempo y que parecía saldado pero Lascano lo trae de nuevo a Olavarría, no tuvo gran repercusión pero llegará al Concejo Deliberante y con ello, a sentar posturas al resto de los bloques.

Y hay más

Se presentó la Lista Verde (otra vez). La agrupación insistió en competir en las elecciones de Coopelectric. Inauguraron un local en Chacabuco al 2700. La presentación estuvo a cargo de César García, Nicolás Leal, Daniel Román y Eva Cura. El principal eje de los cuestionamientos a la gestión de la cooperativa fue la deuda acumulada con CAMMESA que, detallaron, supera los 20.000 millones de pesos.

CAMMESA puso plazo. La Subsecretaría de Energía Eléctrica de la nación dispuso el Régimen Especial de Regularización de Obligaciones del Mercado Eléctrico Mayorista: las distribuidoras de electricidad del país tienen hasta el 24 de junio para firmar los acuerdos. Esos convenios implicarán para las distribuidoras la obligación de pagar la totalidad de la factura actual de CAMMESA, la aceptación de la deuda reclamada sin posibilidad de negociar la cifra, presentar y cumplir con un plan de inversiones y que si se retrasan en los pagos de la deuda se cae el convenio completo.

Eugenia Bezzoni fue al HCD. La secretaria de Economía respondió en la comisión de Hacienda por la Rendición de Cuentas 2024 junto con la contadora municipal, María Celeste Gallastegui.Todas las bancadas ya tienen análisis del tema que llegará a sesión a fin de mes.

Se reunió Foro Olavarría. El massismo tuvo un encuentro el viernes encabezado por Eduardo Rodríguez donde definieron: “frente al odio y la crueldad, es tiempo de escucha y trabajo”. Hubo espacio para debatir “en unidad” para “entender este nuevo tiempo y construir propuestas para la Olavarría y el país que soñamos”. La particularidad es que hubo más de 5 oradores y Rodríguez cerró la jornada como orador. Eva Cura estuvo en la reunión.

Principios y Valores recordó a Eva Perón. El miércoles conmemoraron el nacimiento de Evita con un acto en el monumento del Parque del Bicentenario que sirvió para un «encuentro de mujeres peronistas» que fue la conformación de la “rama femenina” del partido. Ojo, en el acto también estuvo Eva Cura. «Debemos elegir entre los que representan el orden establecido y sus diversos fracasos o la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria argentina» se definió. Dicen que el armado de un equipo electoral ya está casi definido y esperan a Guillermo Moreno en Olavarría para un encuentro seccional.

El newsletter

Esta publicación es la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. Tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.