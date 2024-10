Grave situación de los Salones de eventos por competencia desleal de quintas de alquiler

Dejarán de cobrar SADAIC y AADICAPIF.

La ASDEO (Asociación Salones de Eventos Olavarría) que agrupa a los propietarios de Salones de Fiesta de la ciudad en una entrevista con En Línea Noticias mostró preocupación por la difícil situación que están atravesando, debido a los altos costos operativos por imposiciones de habilitación y competencia desleal en relación a quintas que se alquilan para reuniones sociales.

Señalan que las quintas de alquiler no tienen todas las habilitaciones que si se le exigen a ellos, lo que eleva costo fijo de funcionamiento. Además informaron que ya no cobrarán más las tasas de SADAIC y AADICAPIF, debido a un decreto presidencial que habilita a éstos lugares a no cobrar las erogaciones correspondientes.

En ese sentido la ASDEO, recientemente conformada en Olavarría tiene alrededor de más de 20 salones de eventos en la ciudad y explicaron a En Línea Noticias que, “nos hemos reunido por algunas complicaciones que estamos teniendo con el tema de lo que es el rubro eventos. Las fiestas que se están haciendo en las quintas, están generando una merma en los salones de eventos que necesitan una serie de reglamentaciones, de habilitaciones, que tienen un costo muy alto, además todo lo referido al mantenimiento de un salón, impuestos y demás como boletas de un millón de pesos de Luz o de 800 mil de gas hacen que la actividad sea insostenible .”

Señalan la baja en la actividad en los salones a las quintas de alquiler que no pagan habilitaciones, ni impuestos y que ante la crisis económica la gente se vuelca a esos lugares a realizar celebraciones: “Tenemos unos costos de mantenimiento y de funcionamiento muy altos comparado a lo que son las quintas, que no están habilitadas para lo que es el rubro de eventos, sea de noche o de día o en cualquier momento, no están habilitadas directamente para lo que es ese rubro, lo que estamos pidiendo es que desde el municipio nos puedan por ahí dar una respuesta o una ayuda en ese sentido, sabemos que están haciendo controles pero por ahí no son los suficientes”

Con respecto a los Salones que integran ASDEO señalaron que, “todos los salones que nos agrupamos estamos al día con el papeleo. Te piden todo, la habilitación que viene de bomberos de Azul, tienen que las puertas abrir para afuera, tiene que haber un baño señalizado de mujer y uno de hombre, los extintores al día, viene bromatología, te analizan hasta el agua, las luces de emergencia tienen que funcionar todas, es todo todo plata, sin contar lo que viene luz y de gas, es mucho el mantenimiento que lleva un salón para que las quintas no paguen nada.”

En comparación a las exigencias que se les realiza a los salones de eventos dijeron que, “las quintas cuando vas tienen un solo baño, no importa la puerta que es, no hay serenos en la noche, no están habilitados, jamás va bromatología, entonces nos cancelan las fiestas a nosotros, por ejemplo nos cancelaron el primero de marzo porque se va a una quinta, claro la quinta le cobra 100 mil pesos, no tienen que pagar más nada y hacen una fiesta por eso, y cada vez hay menos fiestas en los salones y más en las quintas que no las controla nadie.”

Con respecto a las normas de seguridad impuestas aclararon que, “no estamos en desacuerdo con todo lo que piden porque es un tema de seguridad osea es real, necesitamos todo lo que ellos mencionaron, lo que también decía un presidente de un Club que tiene quinta en verano, por ejemplo, o quizá New Summer, que a ellos obviamente le exigen bañeros, sin embargo en las quintas hay piletas con el mismo riesgo y no hay bañero, no hay nada, o sea hay una disparidad completa.”

Ya no cobraran más SADAIC y AADICAPIF

Dentro de los altos costos que mostraron los propietarios de Salones de Fiesta de Olavarría, se encuentran SADAIC y AADICAPIF, erogaciones que debian abonar quienes contratan un Salon por la utilización de servicios de música.

Hasta la emisión de un decreto del presidente Milei, los salones eran responsables de que quien contratara un espacio para un evento en donde se emitía música pague las respectivas tasas que imponían ambas entidades, en algunos casos de mayor costo que el alquiler del salon.

En ese sentido explicaron que, “son fiestas privadas y sale todo del bolsillo de los padres de las quinceañeras por ejemplo, están cobrando casi lo que cobra un DJ, hay veces que es igual, y más también. El doble de lo que cobra un DJ.”

“Por ejemplo este sábado, 90 personas y pagaron casi 300 mil pesos. Hay compañeros que hoy en día están cobrando 150 mil pesos un alquiler en un salón, y estamos hablando de impuestos que valen el doble.”

“Hay lugares y eventos que se va a seguir cobrando, como recitales o lugares públicos donde hay músicos, esos sí, van a seguir abonando. Pero lo que es en reuniones privadas, eventos como cumpleaños de 15, casamientos, en bares, en restaurantes, eso no se va a seguir abonando. Es lo que dice la ley. Eso es lo que dice el decreto.”

En ese sentido nos amenazan todo el tiempo que pese al decreto que ellos consideran que tiene “grises” nos van a hacer juicio o enviar cartas documento.

“Nosotros a partir del 1 de noviembre no vamos a exigirle a la gente que va al salón que lo tienen que pagar. Antes, nosotros como encargados de salones, ¿qué hacíamos? Le decíamos a la gente, me tienes que traer, SADAIC y AADICAPIF pago, porque si no, no te puedo dar la llave al salón. Era como un secuestro. Es un trabajito de empleo sin cobro lo que hacíamos nosotros. Porque eso lo tendrían que haber ido a cobrar ellos a la fiesta. Nosotros siempre les hicimos el trabajo de secretarios gratuitos.”

