Gustavo Gil sobre el Eternauta: “Que se haya mantenido el nombre de Malvinas en todos los doblajes, es algo que me llena de orgullo”

Carlos Verucchi para En Línea Noticias

Gustavo Gil es un historietista olavarriense que publica desde 2013, de manera ininterrumpida, “Dionisio, Aventuras completas coleccionables”. Gustavo oficia de director, editor, guionista y dibujante de su creación, y la edita de manera totalmente independiente. Dionisio tiene como protagonista central a un espía que está acompañado por una gran cantidad de personajes, todos creados por el autor. A Dionisio se puede acceder por encargo directamente a través del Facebook de su autor, Gustavo Gil.



Consultado por “En Línea Noticias”, Gustavo confiesa que “El Eternauta, cuando la leí por primera vez me impulsó a volver a dibujar”.



Asegura que se sintió impactado tanto por la versión original como por la reciente adaptación como serie, en tal sentido, Gustavo aclara que “si bien la serie es bastante distinta a la versión original, igualmente resulta genial, el nivel de la producción es extraordinario y un gran orgullo para el país, obviamente estoy esperando ansioso la segunda parte”.



Gustavo recuerda que durante “los primeros días de pandemia cuando uno se asomaba a la puerta y pensaba que el aire lo podía matar, yo me acordaba permanentemente de la serie y creo que es algo que le sucedió a todos los que la habían leído, las situaciones en cierto modo son semejantes”.



Teniendo en cuenta que Gustavo Gil combatió en la Guerra Malvinas como tripulante del crucero General Belgrano, el hecho de que en la adaptación hayan convertido al personaje original, que era un reservista, en un ex combatiente de Malvinas “es algo que me toca de cerca y me conmueve”. Y agrega, “fue un gran acierto adaptar la historia al presente y convertir al personaje principal (interpretado por Ricardo Darín) en un veterano de guerra, además, subliminalmente dan el nombre de Malvinas y la traductora se aseguró de que se mantuviera en todas las lenguas igual que en el original, evitando la denominación tan dolorosa de Falkland, esto hace que la historia se conozca a nivel mundial y eso es muy bueno, me pareció muy bueno… es un orgullo”.



Respecto a las especulaciones sobre el mensaje metafórico que el autor de El Eternauta, Héctor Germán Oesterheld (secuestrado y desaparecido por la dictadura militar en el 77) pueda haberle dado a la historia, sobre todo teniendo en cuenta que la historieta comenzó a salir en tiempos de la Revolución Libertadora, Gustavo confiesa que “no encuentra ni busca tales lazos, la historia es en sí misma consistente más allá cualquier especulación, y la prueba de eso es que está siendo muy vista en países donde nada se sabe de aquella historia que acá se conoce como la resistencia peronista”.



Por último, el autor de Dionisio nos explica que hay detalles o puntos inexplicables de la primera temporada, que sólo serán revelados en la segunda parte, y que de esa manera la serie puede parecer incompleta o con un final desconcertante, sin embargo, hay que tener en cuenta que sólo hemos visto hasta ahora una parte de la obra completa.

