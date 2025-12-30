Gustavo Rago en CoNverSo: «El Hospital Municipal tiene claroscuros, como todo, pero es un hospital de punta»

El médico Gustavo Rago, jefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, fue protagonista de un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio. Durante la charla, destacó el rol del hospital público, el trabajo interdisciplinario y la importancia de una medicina centrada en la persona.

Entrevista completa

Gustavo Rago, realizó una enfática defensa del sistema público de salud y del funcionamiento del nosocomio local, al asegurar que se trata de “un hospital escuela, con profesionales altamente capacitados y con protocolos de atención de primer nivel”.

“El Hospital Municipal tiene claroscuros, como todo, pero es un hospital de punta”, afirmó Rago, quien remarcó que la calidad de atención no se modifica según la cobertura del paciente. “Tendría que ser muy mal nacido yo para atenderte de una manera en el privado y de otra en el hospital público. Eso no ocurre”, sostuvo.

El médico subrayó que el Hospital Municipal mantiene una fuerte impronta académica y asistencial. “Es un hospital escuela, de pregrado y de posgrado. Todas las semanas tenemos actividad científica, ateneos, discusión de casos y revisión de protocolos”, explicó.

En ese sentido, detalló que en su servicio los tratamientos están protocolizados. “No depende de qué médico te toque. Si te internás con una neumonía, el estudio y el tratamiento son los mismos para todos. Eso le da seguridad al paciente”, señaló.

Rago también destacó el modelo de atención integral que se busca consolidar. “Vamos hacia un sistema de cuidados progresivos, donde no se atiende solo un órgano. El cirujano, el traumatólogo y el clínico trabajan juntos. Es una medicina más integral y más humana”, afirmó.

Además, relató un caso reciente para graficar el rol del hospital frente a los costos del sistema privado. “Una paciente con PAMI necesitaba internación y en una clínica privada le pidieron tres millones de pesos. Terminó yendo al hospital y me dijo: ‘Lo bien que me atendieron’. Eso habla por sí solo”, expresó.

Finalmente, el jefe de Clínica Médica defendió con énfasis la salud pública local. “Que el vecino de Olavarría se quede tranquilo. Cambian los gobiernos, pero el hospital mantiene su esencia. Los médicos no cambiamos”, concluyó.