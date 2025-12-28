Gustavo Rago llega a CoNverSo

Este martes 30 de diciembre, a las 20 horas, el ciclo de entrevistas CoNverSo estrena un nuevo episodio a través del canal de YouTube de En Línea Noticias. En esta oportunidad, el periodista Fabricio Lucio dialoga con Gustavo Rago, médico con una extensa trayectoria profesional, cuya historia combina vocación, ejercicio de la medicina y una experiencia de vida atravesada por decisiones profundas en el plano personal y familiar.

A lo largo de la entrevista, Rago repasa sus orígenes, su formación académica y los primeros pasos en la profesión, en un recorrido marcado por el estudio y la dedicación constante. El médico reconstruye sus años de aprendizaje y las experiencias que forjaron su mirada sobre la salud, el vínculo con los pacientes y el rol social que entiende debe asumir la medicina.

Durante la charla, también aborda momentos personales determinantes. Rago relata el impacto de haber quedado viudo y cómo, con el paso del tiempo, tomó la decisión de volver a emprender un proyecto familiar. Desde una mirada reflexiva, comparte cómo esas vivencias influyeron en su manera de ejercer la profesión y de relacionarse con los demás.

En otro tramo de la entrevista, el médico analiza los desafíos actuales del sistema de salud, los cambios en la práctica médica y la necesidad de sostener una atención humana y cercana. Con una visión crítica y experiencia de años, reflexiona sobre la relación médico-paciente y las tensiones que atraviesan hoy a la profesión.

El episodio propone así un recorrido integral por la vida profesional y personal de Gustavo Rago, donde la medicina, la familia y las decisiones tomadas en contextos complejos se entrelazan en una historia de compromiso, trabajo y continuidad.