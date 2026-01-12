«Hay alguien que tiene esa intencionalidad de ir prendiendo fuego a medida que se va trasladando»

El director de Defensa Civil, Adrián Guevara, habló con la periodista Claudia Bilbao en el programa Desayuno con noticias por Radio M, donde analizó la crítica situación que atraviesa la ciudad tras una semana marcada por incendios incesantes. El funcionario dio cuenta de la gravedad de los hechos, el estado de salud de los bomberos heridos y la preocupación por la intencionalidad detrás de los focos ígneos que afectan tanto a pastizales como a estructuras.

En primera instancia, Guevara habló del estado de salud de los bomberos que fueron afectados cuando concurrieron para atender alguna emergencia.

«Con respecto a los chicos que sufrieron consecuencias en el incendio del geriátrico, solamente Sergio Arévalo está evolucionando favorablemente. Es la única persona que se encuentra en este momento internado, ya pasó a clínica médica. Eso es un aliciente para nosotros porque vemos que la recuperación se viene realizando en tiempo y en forma», detalló.

Respecto a los heridos del último domingo, informó que una persona fue dada de alta mientras que otra que será asistida hoy en el quirófano. debió ser asistida en quirófano para una limpieza de asepsia en las zonas donde sufrió quemaduras.

Guevara explicó la complejidad técnica que enfrentan los bomberos al alternar entre diferentes tipos de siniestros, lo que influye en el nivel de protección que utilizan. «Nosotros tenemos distintos equipos. El equipo estructural para incendios de vivienda, con esos chaquetones y botas tan pesadas, nos permite adentrarnos en lugares donde hay muchísima temperatura. Por otro lado, los equipos forestales son mucho más livianos, una tela antidesgarro, que hace que el desenvolvimiento en un incendio de pastos sea más fácil y no traiga tantas consecuencias físicas «, puntualizó.

Habló de lo que sucedió con un bombero que sufrió quemaduras el domingo.

«La dotación que estaba trabajando en el depósito judicial, que se había reiniciado en uno de los vehículos, fue convocada para prestar colaboración en el incendio que estaba sucediendo en la parte trasera del bioparque La Máxima. Como era un incendio de pastos natural, se sacan el chaquetón estructural para trabajar mejor; pero a consecuencia de las llamas toma fuego una vivienda y, para salvaguardar los bienes, el personal ingresa y extingue el fuego en una habitación. Allí se produce un cambio de viento que aumenta la condición del incendio y, al retirarse, el bombero fortuitamente tropieza y cae sobre una zona quemada donde apoya su brazo, produciéndose las quemaduras», contó.

Sobre la causalidad de estos eventos, Guevara fue enfático al señalar la mano del hombre como factor principal. «Estadísticamente nos hace pensar que sí son intencionales. En los incendios del día de ayer hubo personas que observaron y vieron que había un grupo de jóvenes o chicos prendiendo fuego en distintos sectores. Es muy común, todos los años nos sucede que hay alguien que tiene esa intencionalidad de ir prendiendo fuego a medida que se va trasladando», denunció. Ante esto, pidió a la comunidad mayor empatía y compromiso para denunciar estos actos a través de las herramientas del Estado y el municipio.

Por último, el director de Defensa Civil analizó el impacto ambiental y sanitario que dejan estas quemas en Olavarría. «El día después es tan traumático como el momento del evento. Los daños que ocasionan estos incendios a la flora, la fauna y al medio ambiente son muy grandes. Hay llamados de personas que piden por favor que vayamos a extinguir porque tienen familiares o hijos con problemas respiratorios y no pueden abrir una ventana para ventilar sus viviendas en estos días tan calurosos», explicó.