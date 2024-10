El empresario olavarriense, Hugo Fayanas es el nuevo dueño de Radio Olavarría y todos los subproductos de la empresa que estaba en manos de la familia Panarace.

La novedad se conocía desde hace semanas atrás aunque el cambio de manos en la administración de la radio madre de Olavarría se conoció este jueves cuando Hugo Fayanas y Gabriel Panarace así lo confirmaron en el programa “Entre Amigos” que conduce Luis Anibal Occhi.

“Radio Olavarría es comprar historia y seguir con la historia”, fue una de las frases que eligió el empresario Hugo Fayanas para hacer referencia a la adquisición del medio de comunicación que tienen más de 50 años de historia en la ciudad.

Hugo Fayanas expresó sobre el vinculo con la familia Panarace, “se hizo una transición hermosa, normal, natural, con mucha altura y cuando vos te manejas de esa forma las cosas siempre llegan a buen puerto.”

El empresario que en la actualidad ejerce la presidencia del Club Racing y la Asociación de Bomberos Voluntarios adelantó que buscará la continuidad de los trabajadores que hoy están en Radio Olavarría, “los necesitamos”, señaló.

“Uno obviamente que tiene que hacer cambios, tampoco tengo que decir que está todo mal. Simplemente cambiar la impronta. Nosotros obviamente que vamos a seguir con AM, con FM, con programaciones, vamos a darle un poquito de Power a la página Web, y también vamos a ingresar en el mundo del streaming que para nosotros es importante”, adelantó Hugo Fayanas

“Una cosa es comprar un negocio y otra cosa es comprar lo que uno sabe”, expresó Hugo Fayanas quien, entre sus antecedentes, se destaca que fue fundador de un diario en Tierra del Fuego a principios de la década del 90.

“En 1988, con mi compañera Marisa, nos fuimos a Tierra del Fuego y en el año 1991 con un socio que tenía en ese momento, fundamos el diario El Sureño, que todavía está y es el diario de la provincia. Es la única rotativa que ingresó a Tierra del Fuego, y fue llevada por mi socio y por mi, comprada en Estados Unidos. Eso es lo lindo, lo que uno dejó con un plantel de 50 personas durante 25 años. Entiendo de lo que estamos hablando, porque me las comí de todos lados. Puedo hablar con mucha propiedad de lo que estoy haciendo. Que no lo haya hecho en Olavarría no significa que no lo entienda, más allá de los cambios que hubo”, contó Hugo Fayanas.

“Sé el potencial que tiene la radio y el que puede tener”, fue otras de las frases que dejó planteada el empresario al detallar su plan de acción una vez que tome el control de la emisora.

Hugo Fayanas al hablar de su decisión de compra, buscó marcar una diferencia con el tristísimo final que tuvo el Diario El Popular una vez que fue adquirido por el empresario Lucas Torres y terminó quebrado con sus trabajadores en la calle y esperando ser indeminizados.

“Radio Olavarría no se va a caer, se los puedo asegurar. Que los olavarrienses se queden tranquilos, no va a pasar como un diario que se cayó”, dijo.

Sobre la continuidad de la empresa, Hugo Fayanas contó que hasta fin de año la empresa continuará funcionando en el histórico edificio de la calle Alsina y luego de fin de año será trasladada a una espacio ubicado sobre la avenida Emiliozzi. Adelantó que habrá reinversión en tecnología y aseguró, “desde el año que viene vamos a arrancar con una nueva programación, quizás con los mismos actores y sumando algunos más.”