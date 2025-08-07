Video y Fotos: Importante peregrinación en el día de San Cayetano, los fieles colmaron la iglesia de Barrio CECO

Fotos Mauricio Latorre.

En la tarde de este jueves se realizó, partiendo de la Municipalidad de Olavarría, la procesión hacia el templo San Cayetano, ubicado en el Barrio CECO.

Alrededor de las 15, una caravana integrada por dirigentes sociales, sindicales, políticos, vecinos y referentes de la comunidad religiosa, inició su caminata por calle Rivadavia en dirección a Del Valle, de ahí a La Madrid, y por La Madrid hasta Avellaneda, para dirigirse directamente al Barrio CECO, en donde se ingresó a la capilla San Cayetano para realizar este 7 de agosto la misa correspondiente al Patrono del Trabajo.

De la caravana participó el Intendente Municipal, Maximiliano Wesner, el cura párroco de la Iglesia San Cayetano Padre Marcos Picaroni .y diferentes referentes políticos y sociales de la comunidad de Olavarría.

Alrededor de las 16.30 horas, los fieles arribaron a la iglesia, peregrinación encabezada por la figura de San Cayetano ante un templo que ya estaba colmado. Finalmente se realizó la ceremonia religiosa.