Impresionante escape de gas en Ruta 51: evacuaciones y amplio operativo de emergencia

Un importante escape de gas se registró en la mañana de este martes sobre la Ruta Provincial N° 51, a la altura de la avenida Colón, frente a la concesionaria Scania, en el kilómetro 490 aproximadamente.

El incidente ocurrió cuando una máquina que trabajaba en la zona rompió un caño madre de gas, provocando una imponente fuga que se elevó más de veinte metros en el aire y encendió la alarma en toda la zona.

De inmediato se desplegó un amplio operativo de seguridad. En primera instancia intervino personal policial, al que luego se sumó la unidad N° 15 del destacamento de Loma Negra, con apoyo de los bomberos voluntarios del Cuartel Central de Olavarría.

Ante la gravedad de la situación, la policía dispuso el corte del tránsito en Ruta 226 y 51, como así también en Ruta 51 y Autopista Fortabat, generando desvíos en la zona.

Varias cuadrillas de la empresa Camuzzi llegaron rápidamente desde la oficina central de Olavarría y comenzaron con los trabajos de control y reparación de la rotura. Si bien lograron controlar la pérdida, debieron posteriormente reabrir la válvula de gas para evitar que la cañería se llene de agua, lo que prolongó las tareas técnicas.

Hasta las 11 de la mañana, la ruta permanecía cortada y el personal de Camuzzi continuaba trabajando en la reparación del ducto.

Momentos de tensión se vivieron en el lugar, ya que los trabajadores de las empresas cercanas debieron evacuar de forma preventiva sus puestos de trabajo.

La columna de gas y el escape fueron captados por el dron de En Línea Noticias, imágenes que serán difundidas en las próximas horas.