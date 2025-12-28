Inauguración de la sede de la casa de cultura y turismo de Loma Negra: un sueño hecho realidad

Con un emotivo acto encabezado por su presidenta, Pierina Tournié, la institución abrió oficialmente sus puertas en la calle Córdoba 1637. Durante la jornada se reconoció el esfuerzo del equipo de trabajo y se rindió homenaje a las fundadoras de la entidad.

Imagenes Mauricio Latorre / En Linea Noticias

En una tarde cargada de recuerdos y emoción, la casa de cultura y turismo de Villa Alfredo Fortabat celebró este sábado la inauguración de su sede propia. El evento marcó un hito para el barrio de la calle Córdoba, un sector de apenas dos cuadras con una profunda historia ligada a los juegos y la vida social de la localidad.

Durante su discurso, la presidenta de la institución, Pierina Tournié, destacó el valor de la perseverancia: «El mundo necesita soñadores que hacen». Tournié recordó que el camino hacia la casa propia comenzó un 2 de mayo a las 15 horas, momento en que el equipo supo que el desafío no sería sencillo pero tampoco imposible.

El esfuerzo detrás de la obra

La puesta en valor del edificio fue realizada por los propios integrantes de la comisión, quienes debieron aprender y desempeñar diversos oficios. «Fuimos albañiles, pintores, plomeros y carpinteros; hicimos lo que no sabíamos que podíamos hacer». A pesar de los momentos de cansancio y las dificultades económicas, el grupo logró concretar el proyecto gracias al apoyo de los vecinos.

El equipo de trabajo que acompañó este proceso está integrado por: Mauro Marín, Guillermo Pluis, Alicia Navarro, Mauricio Barceló, Horacio Morgado,

Homenaje a las raíces

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue el reconocimiento a las fundadoras y referentes históricas de la institución, Natividad Minvielli de Masson y Mirta Schmale de Pardal. Ambas han anhelado durante años este espacio propio y, en un gesto de gratitud, fueron invitadas a ser las primeras en ingresar a la nueva sede tras el tradicional corte de cintas. La nueva «casa de la cultura» queda desde hoy abierta a toda la comunidad bajo la premisa «nuestra casa es su casa», invitando a los vecinos a vivirla, disfrutarla y continuar aprendiendo en este espacio recuperado. (En Línea Noticias)