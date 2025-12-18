Inauguraron el monumento a los Hermanos Emiliozzi: un nuevo símbolo en el acceso a la ciudad

En una tarde que quedará grabada en la memoria colectiva de la ciudad, se inauguró oficialmente el monumento a Dante y Torcuato Emiliozzi en la rotonda de acceso por avenida Pringles y Ruta Nacional 226. El evento no solo celebró la obra artística, sino que fue un profundo ejercicio de identidad local al cumplirse 60 años del último título de los «gringos» en el Turismo Carretera.

La ceremonia comenzó en un sector totalmente renovado y reiluminado por el Municipio para recibir a visitantes y vecinos. El momento más emotivo se vivió con el ingreso de «La Galera», patrimonio histórico de la ciudad, escoltada por el Ford T de Dante, la Galera celeste del debut y la roja del primer triunfo, todas bajo el mando de Omar Rossini.

«La historia se abraza con el presente»

El intendente Maximiliano Wesner destacó que esta iniciativa busca mantener vivo el recuerdo de una gesta que incluyó cuatro campeonatos consecutivos (1962-1965) y más de 40 victorias, destacando hitos como el Gran Premio «Dos Océanos». «Creíamos que era necesario tener en la puerta de ingreso a nuestra ciudad a quienes llevaron a Olavarría a lo más alto», afirmó Wesner, subrayando que la obra es fruto de una «construcción colectiva».

Por su parte, el escultor Andrés Zerneri, quien fue declarado Visitante Ilustre mediante el decreto 6893, resaltó el vínculo de la obra con la comunidad. «La municipalidad atendió lo que le pasa a la gente; no está creando un discurso, sino reflejando su propia historia», señaló el artista, quien trabajó junto a un numeroso equipo de artistas locales.

Reconocimiento a los campeones de hoy

La jornada también sirvió para reconocer a los talentos actuales del deporte motor olavarriense, quienes recibieron distinciones por sus logros en la temporada 2025:

Cristian Zubillaga: Representante argentino en la Copa de las Naciones de Speedway en Polonia, logrando estar entre los ocho mejores del mundo.

Nicolás Benito: Campeón argentino de la Clase 1 del Turismo Pista con un Fiat 1.

Nicolás Villamayor: Primer olavarriense en consagrarse campeón del Turismo 4000 Argentino con un Ford Falcon.

Valentino Fani Laboratto: Campeón de la categoría AKTS de karting con cuatro victorias en el año.

Alan Wagner: Primer campeón de Colonia Hinojo en la Monomarca del Centro (Fiat 128).

Leonardo Nicolás Marotta: El más ganador del año con seis éxitos, consagrándose en la Copa Gol VW.

Martín Collodoro: Campeón de la Monomarca 1100 del Sudeste, tras un gran triunfo en el premio coronación.

Una obra con sello local

El monumento, realizado en chapa recortada, contó con la colaboración de los artistas locales Martín Othasegui, Ariel Bocca, Cristian David García, Juan Ignacio Cardiello, Ester Rodríguez Acosta, Virginia Herbon, Mauricio D’amico, Ceferino Daniel Lazcano y Ana Lucía Basaldella. Asimismo, se destacó la labor de los trabajadores municipales en la construcción de la base y la logística del predio.

El cierre del acto, previo al tradicional corte de cinta, incluyó el rugir del motor de La Galera y un espectáculo de bengalas y música que dio la bienvenida formal a este nuevo símbolo que ya custodia el ingreso a la «ciudad del trabajo».