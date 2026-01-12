Incendio en el deposito judicial: «Creemos que son 100 unidades afectadas, dentro del predio debemos tener cerca de 2000»

Fotos: Drone En Línea Noticias

Foto: Mauricio Latorre.

El subsecretario de Protección Ciudadana del Municipio de Olavarría, Elías Quintas, advirtió sobre la reiteración de incendios intencionales de pastos naturales en distintos puntos de la ciudad y brindó detalles sobre el grave siniestro ocurrido en el depósito judicial, donde se quemaron decenas de vehículos que estaban próximos a ser compactados.

En diálogo con Claudia Bilbao en el programa «Desayuno con Noticias», Quintas explicó que en las últimas horas se vienen registrando “cuatro o cinco incendios de pasto por día”, todos ellos provocados por la mano humana. Según indicó, no se trata de focos que se generen de manera natural, sino de una modalidad que se repite y que pone en riesgo a vecinos, bienes y al personal de emergencia.

En cuanto al incendio en el depósito judicial, Elias Quintas indicó que fue advertido inicialmente por vecinos del barrio Isaura, que observaron una densa columna de humo negro. El propio Quintas relató que tomó conocimiento de la situación a través de un mensaje recibido en su teléfono personal y que, al constatar visualmente el incendio desde el sur de la ciudad, se activaron de inmediato todos los equipos de emergencia.

Al llegar al lugar, el fuego ya estaba declarado dentro del predio. Según explicó el funcionario, uno de los principales factores que agravó la situación fue la disposición de los vehículos almacenados. En los límites del depósito, muchos autos habían sido apilados uno sobre otro como medida preventiva frente a ingresos delictivos desde el exterior, lo que generó un escenario de alta combustibilidad.

“Los vehículos son extremadamente inflamables. Un auto, cuando entra en ignición, tarda entre cinco y quince minutos en consumirse totalmente. Si a eso le sumamos que estaban uno arriba del otro y muy próximos entre sí, el avance del fuego fue muy rápido”, explicó Quintas.

En cuanto a los daños materiales, indicó que el relevamiento definitivo se realizará una vez finalizadas todas las tareas, pero adelantó una estimación preliminar. “Creemos que son alrededor de 100 unidades afectadas. Dentro del predio debemos tener cerca de 2000 vehículos”, afirmó. En ese espacio se resguardan autos secuestrados por el Municipio y por distintas dependencias policiales en el marco de causas judiciales, bajo custodia permanente.

Quintas remarcó que los vehículos incendiados no se encontraban en uso ni en condiciones normales de circulación. Por el contrario, muchos de ellos ya integraban expedientes de compactación en trámite. “Son vehículos que ya estaban cumplimentando los pasos legales previstos en la ley de compactación. Algunos ni siquiera estaban en guarda, sino que ya estaban directamente para que el Municipio dispusiera su tratamiento final”, detalló.

En ese sentido, aclaró que no existe responsabilidad patrimonial del Municipio ni posibilidad de reclamos judiciales por los daños, ya que la normativa provincial establece que, una vez superados los plazos legales, los vehículos secuestrados pasan a considerarse en estado de abandono y quedan a disposición de la autoridad municipal para su disposición final.

Dijo Quintas, «no puede llegar ningún tipo de de juicio ni reclamo. La ley de compactación es muy clara, todos aquellos vehículos que están en depósitos judiciales, secuestrados por diferentes cuestiones por parte de los municipios, pasados los ciento ochenta días, ya se consideran en vehículos en estado de abandono.»

El subsecretario también explicó que el fuego no se inició directamente dentro del depósito, sino en pastizales cercanos, en inmediaciones de la vía férrea, una zona donde el mantenimiento corresponde a la empresa concesionaria del servicio ferroviario. Desde allí, las llamas avanzaron hasta el predio judicial.

A pesar de que en los días previos el Municipio había realizado tareas de desmalezamiento alrededor del depósito y dentro del predio, el fuego logró propagarse debido a la sequedad del pasto, las altas temperaturas y el viento, combinados con la acumulación de material altamente inflamable.