Incendio en el geriátrico: siete personas siguen internadas, cinco en terapia intensiva

El Municipio de Olavarría actualizó este viernes la información vinculada al siniestro registrado en una residencia de larga estadía del barrio Isaura y brindó precisiones sobre el estado de salud de las personas que debieron ser asistidas tras el incendio y siguen internadas.

Desde el área de Salud se informó que actualmente son siete las personas que permanecen internadas en distintos centros asistenciales de la ciudad como consecuencia del hecho.

De ese total, seis pacientes continúan internados en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”. Según el parte oficial, cuatro de ellos se encuentran alojados en la Unidad de Terapia Intensiva, mientras que los dos restantes permanecen internados en el sector de Clínica Médica.

En tanto, en el sanatorio María Auxiliadora permanece internada una sola persona, quien se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva.

Asimismo, desde el Municipio se detalló que 35 pacientes ya recibieron el alta médica, luego de haber sido evaluados y asistidos por los equipos de salud tras el siniestro.