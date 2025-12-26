Inseguridad en Feria del Centro: puesteros denuncian robos reiterados y falta de respuestas

Video

Los trabajadores de la feria conocida popularmente como «la saladita de la Del Valle» manifestaron su profunda preocupación y malestar ante una seguidilla de hechos delictivos que afectaron a varios puestos en las últimas horas. Según relataron las víctimas a En Línea Noticias, los delincuentes ingresaron a los locales tras acceder por los techos.

La situación se tornó crítica entre la jornada del jueves y la madrugada de este viernes. «Ayer a las 17:00 ocurrió lo mismo y hoy a las 04:00 otra vez. No podemos más con esta situación, es nuestra fuente de trabajo», expresó una de las damnificadas, quien actuó como vocera del resto de sus compañeros.

De acuerdo con el material fílmico registrado por las cámaras de seguridad del lugar, se puede observar cómo los malvivientes actúan con total impunidad. En las imágenes se ve el momento en que los autores del hecho seleccionan la indumentaria que desean llevarse de los puestos. En esta oportunidad, al menos dos locales se vieron afectados, sufriendo el robo de una importante cantidad de mercadería.

Reclamo de mayor seguridad y pedido de colaboración

Los feriantes denunciaron que, a pesar de haber radicado las denuncias correspondientes, no han obtenido respuestas satisfactorias por parte de las autoridades policiales ni municipales. «Estamos totalmente a la deriva, sin patrulleros, sin seguridad, sin absolutamente nada», señalaron con indignación.

Además del reclamo por mayor presencia policial en la zona de avenida Del Valle y Pellegrino, los trabajadores solicitaron la colaboración de la comunidad. Específicamente, piden a los vecinos de las inmediaciones —especialmente sobre la calle Pellegrino casi Saavedra, que es por donde se presume que ingresaron los delincuentes— que puedan aportar grabaciones de cámaras de seguridad privadas para intentar identificar a los autores.

Un dato que llamó la atención de los propietarios es que, durante el último hecho registrado durante la madrugada, los sistemas de alarma del predio no se activaron, lo que facilitó el accionar de los ladrones.

(En Línea Noticias)