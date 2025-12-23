Un hombre murió tras arrojarse al vacío desde el cuarto piso de un complejo de departamentos

Un hombre de 64 años fue hallado sin vida en la mañana de este martes en el interior de un complejo de departamentos ubicado sobre calle Moreno al 3000, en el centro de la ciudad. El hecho es investigado por la Justicia bajo la carátula de “Averiguación de causales de muerte”.

Según se informó oficialmente, personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 y constató la presencia de una persona tendida en el patio interno del complejo denominado Sky View Apart Hotel.

En el sitio se hizo presente una ambulancia del sistema público de salud, cuyo personal médico confirmó el fallecimiento. De acuerdo a la información recabada, el hombre residía solo en el lugar desde hacía aproximadamente un mes.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, se preservó el lugar del hecho y trabajó Policía Científica, realizando las tareas periciales correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el deceso.

Las actuaciones quedaron a cargo de la UFI N° 4, que impartió las directivas de rigor. La investigación continúa a fin de determinar las causales de la muerte.